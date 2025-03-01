Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Dışarıda iftar yapmak isteyenler dikkat! Son dört yılda iftar menüsü fiyatları uçtu

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte restoranlar iftar menülerini duyurdu. Bu yıl fiyat artışları, son bir yıldaki gıda enflasyonunun altında kalsa da 2022’den bu yana enflasyonu aşan bir yükseliş gösteriyor. Birçok mekan fiyat bilgisini açıklamasa da paylaşılan veriler, 2025’teki artış oranlarının enflasyona kıyasla daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 15:43

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte restoranlar iftar menülerini duyurmaya başladı. Ancak bu yıl, menü fiyatlarındaki artışın genel gıda enflasyonunun gerisinde kaldığı dikkat çekiyor.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 41,76, İFTAR MENÜLERİ YÜZDE 32 ARTTI

Ekonomim'de yer alan habere göre, Ocak 2025 enflasyon verilerine göre, son bir yılda gıda fiyatları yüzde 41,76 oranında yükselirken, İstanbul’un ünlü restoranlarında iftar menülerindeki ortalama fiyat artışı yüzde 32’de kaldı. 2024’te en düşük iftar menüsü 990 TL’den başlarken, en yüksek menü 4.345 TL’ye kadar çıkıyordu. 2025 yılında ise iftar menü fiyatları 1.450 TL ile 6.000 TL arasında değişiyor. Ortalama bir iftar menüsü ise 2.900 TL civarında seyrediyor. Geçen yıl bu rakam 2.200 TL seviyesindeydi.

SON DÖRT YILDA İFTAR FİYATLARI UÇTU!

İftar menüleri yıllık bazda enflasyonun altında kalsa da, son dört yılın verileri incelendiğinde fiyatların enflasyonu solladığı görülüyor. Örneğin, 2025’te 6.000 TL’ye ulaşan lüks bir restoranın iftar menüsü, 2022 yılında sadece 1.250 TL idi. Dört yıl içindeki artış yüzde 380’i bulurken, aynı dönemde TÜFE yüzde 269, gıda enflasyonu ise yüzde 311 oranında arttı.

Benzer şekilde, Boğaz manzaralı bir otelde 2022 yılında 720 TL’ye sunulan iftar menüsü, 2025 itibarıyla 5.250 TL’ye yükseldi. Bu, yüzde 629’luk bir fiyat artışına işaret ediyor.

ASGARİ ÜCRETLE KAÇ KEZ İFTAR YAPILABİLİYOR?

İftar menülerindeki fiyat değişimleri, asgari ücret bazında değerlendirildiğinde de dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkıyor. 2022 yılında asgari ücretle lüks mekanlarda ortalama 4,7 kez iftar yapılabilirken, 2023’te bu sayı 2,6’ya düştü. 2024’te kısmen bir toparlanma ile 4,1’e yükselen bu oran, 2025’te ise 3,9 olarak hesaplandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ücretsiz iftar sofraları belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir: İşte il il ücretsiz iftar çadırları
Restoranlarda iftar menüsü fiyatları açıklandı!

Sıkça Sorulan Sorular

Ramazanın ilk günü ne yenir?
Ramazan ayında günün ilk öğünü olan iftar yemeklerine çorba ile başlanmalı ve bir süre ara verildikten sonra yemeğe geçilmeli. Başlangıç için iftarda yenebilecek ve beyne doygunluk hissi veren en uygun yiyecek çorbadır. Çorba haricinde iftara peynir, zeytin gibi basit yiyeceklerle de başlanabilir.
ETİKETLER
#Ramazan kategori
#enflasyon verileri
#Enflasyon
#Ramazan 2025
#Ramazan Orucu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.