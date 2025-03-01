Dışarıda iftar yapmak isteyenler dikkat! Son dört yılda iftar menüsü fiyatları uçtu

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte restoranlar iftar menülerini duyurdu. Bu yıl fiyat artışları, son bir yıldaki gıda enflasyonunun altında kalsa da 2022’den bu yana enflasyonu aşan bir yükseliş gösteriyor. Birçok mekan fiyat bilgisini açıklamasa da paylaşılan veriler, 2025’teki artış oranlarının enflasyona kıyasla daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte restoranlar iftar menülerini duyurmaya başladı. Ancak bu yıl, menü fiyatlarındaki artışın genel gıda enflasyonunun gerisinde kaldığı dikkat çekiyor.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 41,76, İFTAR MENÜLERİ YÜZDE 32 ARTTI

Ekonomim'de yer alan habere göre, Ocak 2025 enflasyon verilerine göre, son bir yılda gıda fiyatları yüzde 41,76 oranında yükselirken, İstanbul’un ünlü restoranlarında iftar menülerindeki ortalama fiyat artışı yüzde 32’de kaldı. 2024’te en düşük iftar menüsü 990 TL’den başlarken, en yüksek menü 4.345 TL’ye kadar çıkıyordu. 2025 yılında ise iftar menü fiyatları 1.450 TL ile 6.000 TL arasında değişiyor. Ortalama bir iftar menüsü ise 2.900 TL civarında seyrediyor. Geçen yıl bu rakam 2.200 TL seviyesindeydi.

SON DÖRT YILDA İFTAR FİYATLARI UÇTU!

İftar menüleri yıllık bazda enflasyonun altında kalsa da, son dört yılın verileri incelendiğinde fiyatların enflasyonu solladığı görülüyor. Örneğin, 2025’te 6.000 TL’ye ulaşan lüks bir restoranın iftar menüsü, 2022 yılında sadece 1.250 TL idi. Dört yıl içindeki artış yüzde 380’i bulurken, aynı dönemde TÜFE yüzde 269, gıda enflasyonu ise yüzde 311 oranında arttı.



Benzer şekilde, Boğaz manzaralı bir otelde 2022 yılında 720 TL’ye sunulan iftar menüsü, 2025 itibarıyla 5.250 TL’ye yükseldi. Bu, yüzde 629’luk bir fiyat artışına işaret ediyor.

ASGARİ ÜCRETLE KAÇ KEZ İFTAR YAPILABİLİYOR?

İftar menülerindeki fiyat değişimleri, asgari ücret bazında değerlendirildiğinde de dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkıyor. 2022 yılında asgari ücretle lüks mekanlarda ortalama 4,7 kez iftar yapılabilirken, 2023’te bu sayı 2,6’ya düştü. 2024’te kısmen bir toparlanma ile 4,1’e yükselen bu oran, 2025’te ise 3,9 olarak hesaplandı.