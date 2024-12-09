DİSK yeni asgari ücrete yönelik beklentisini açıkladı

09 Aralık 2024 13:18 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 14:26

Milyonların gözü 10 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Görüşmeler öncesi 2025 asgari ücret için taraflardan beklentiler gelmeye başladı. Kritik toplantıya 1 gün kala DİSK de asgari ücretle ilgili geniş kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda DİSK, asgari ücretin en az kamu işçisi ücreti ve an az memur maaşı dikkate alınarak hesaplanması gerektiğini ifade etti. DİSK'in listesinde vergiyle ilgili talepler de öne çıktı.

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Türkiye'nin yeni asgari ücreti için kritik maraton yarın başlıyor. Asgari ücretin belirlenmesinde geçim şartları vurgusu yapan konfederasyonlardan beklentiler gelmeye devam ediyor. Son olarak, DİSK​ de yeni asgari ücrete yönelik beklentisini açıkladı.

DİSK'TEN ASGARİ ÜCRET RAPORU

DİSK, asgari ücretle ilgili geniş kapsamlı bir rapor yayımladı. Asgari ücret artışında yoksulluk sınırının bir kriter olarak dikkate alınması gerektiğini belirten DİSK asgari ücretin en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olması gerektiğini açıkladı.

DİSK ayrıca asgari ücretin yıl içinde tekrar belirlenmesi gerektiğini ifade ederek yılda 2 zam uygulamasını işaret etti.

EN AZ MEMUR MAAŞI DİKKATE ALINMALI

DİSK, asgari ücretin en az kamu işçisi ücreti ve an az memur maaşı dikkate alınarak hesaplanması ve 2024 Kasım itibarıyla en düşük memur maaşının 39 bin TL, kamu işçilerinin en düşük çıplak brüt ücretinin 41 bin TL (net yaklaşık 33 bin TL) civarında olması gerektiğini ifade etti.

YOKSULLUK SINIRI​ NE KADAR?

Türk-İş'in son araştırmasına göre kasımda yoksulluk sınırı 66 bin 976 oldu. Bu hesaba göre DİSK'in asgari ücret talebi yaklaşık 33 bin 500 TL'ye denk geliyor.

ASGARİ ÜCRET SONRASI VERGİ DİLİMİ

Konfederasyon ayrıca asgari ücrete sağlanacak vergi muafiyeti yanında ilk vergi dilimine uygulanacak oranın yüzde 10’a düşürülmesini talep etti.