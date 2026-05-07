Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Diyanet çeyiz yardımı sonuç sorgulama ekranı 2026! Diyanet 500 bin lira çeyiz desteği kazananları isim listesi açıklandı mı?

Diyanet çeyiz yardımı sonuçları 2026 sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Evlilik hazırlığı içerisinde olan binlerce çift, 500 bin lira destek ödemesinden yararlanabilmek için 31 Mart tarihine kadar İki İnsan Bir Hayat Projesi’ne başvuru yaptı. Diyanet çeyiz desteği sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından “Çeyiz yardımı sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra çiftler sonuçları tdv.org.tr adresinden sorgulayabilecek. Diyanet çeyiz yardımı sonuçları ilan edildikten sonra başvuruları kabul edilen çiftler, Mayıs ayında “Evlilik Okulu” seminerlerine katılacak. Seminerlerin sona ermesinin ardından ise 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında resmi nikahını müftülükte kıydıran çiftlere çeyiz yardımı nakit olarak sağlanacak. Diyanet çeyiz yardımı sonuç ekranında başvuruları kabul edilen adaylar yer alacak. Peki Diyanet çeyiz yardımı sonucu 2026 açıklandı mı? İşte, Diyanet çeyiz yardımı sonuçları sorgulama ekranı…

GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 13:46

Diyanet çeyiz desteği sonuçları yoğun ilgi görüyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi çiftlerin, hayatlarını birleştirmesine yardımcı olmak amacıyla İki İnsan Bir Hayat Projesi hayata geçirildi. Diyanet çeyiz yardımından yararlanabilmek için çiftlerin 18-35 yaş aralığında olması gerekirken aylık toplam hane geliri iki net asgari ücret tutarını aşması durumunda çeyiz yardımı sağlanmayacak. İlk kez evlenecekler, Türkiye’de yaşayan T.C. vatandaşları çeyiz desteğinden faydalanabilirler. Başvurular değerlendirilirken şartları sağlamadığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek. Anne, babası vefat eden yetim veya öksüz olan adaylara çeyiz yardımında öncelik sağlanacak. Proje kapsamında çeyiz yardımı miktarı 500 bin lira olarak belirlendi. Başvuru sonuçları internet üzerinden ve başvuru sahiplerine SMS yöntemiyle ulaştırılacak. Peki Diyanet çeyiz yardımı sonucu ne zaman açıklanacak? İşte, Diyanet çeyiz yardımı sonuçları isim listesi…

Türkiye Diyanet Vakfı'nın ihtiyaç sahibi çiftlere yönelik hayata geçirdiği İki İnsan Bir Hayat Projesi kapsamında çeyiz desteği sonuçları bekleniyor.
Çeyiz yardımı miktarı 500 bin lira olarak belirlendi.
Başvuru için çiftlerin 18-35 yaş aralığında olması ve aylık toplam hane gelirinin iki net asgari ücreti aşmaması gerekiyor.
Anne, babası vefat eden yetim veya öksüz adaylara öncelik tanınıyor.
Başvuru sonuçları tdv.org.tr adresinden e-posta ve şifre ile sorgulanabilecek.
Sonuçların en geç 8 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor.
Yardımdan yararlanacak çiftler, resmi nikahı müftülükte kıydıktan sonra çeyiz desteğini alabilecek.
DİYANET ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI 2026 SORGULAMA EKRANI

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hayata geçirilen proje de başvuru süreci geçtiğimiz ay tamamlanırken gözler sonuçlara çevrildi. Diyanet çeyiz yardımı başvuru sonuçları, tdv.org.tr adresinden sorgulanabilecek. Sorgulama işlemleri e-posta ve şifre ile gerçekleştirilebilecek. Diyanet çeyiz yardımı sonuç ekranında çiftlerin kabul veya red durumu bilgisi yer alacak.

Diyanet çeyiz yardımı değerlendirme işlemleri, başvuruların sona erdiği tarihten itibaren başlarken sonuçlar henüz resmi olarak duyurulmadı. Başvuru sayısındaki yoğunluk sebebiyle sonuçların en geç 8 Mayıs tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Çeyiz yardımından yararlanabilmek için başvuru yapan adaylar Türkiye Diyanet Vakfı veya alternatif olarak 2insan1hayat.tdv.org adresi üzerinden sonuçlarında son durumu takip edebilirler.

DİYANET ÇEYİZ YARDIMI SONUCU 2026 AÇIKLANDI MI?

2 İnsan 1 Hayat Projesi kapsamında verilecek 500 bin liralık çeyiz yardımının sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre sonuçların 4-8 Mayıs tarihleri arasında ilan edileceği bilgisi yer almıştı. Başvuru sayısında yaşanan yoğunluk sebebiyle sonuçların 8 Mayıs’a kadar erişime açılması ön görülüyor. Konuyla ilgili resmi bir tarih açıklaması yapıldığında detaylar haberimize eklenecektir.

DİYANET ÇEYİZ YARDIMINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Diyanet çeyiz yardımı sadece ilk evliliğini yapmaya hazırlanan çiftleri kapsayacak. Dolayısıyla ikinci evliliği olanlar yardımdan yararlanamayacak. Projeye başvuru yapan çiftlerin yaş aralığının 18-35 yaş arasında olması gerekirken, ihtiyaç sahibi çiftlere öncelik sağlanacak.

2026 yılında asgari ücret 28 bin lira olarak belirlenirken başvuru şartları arasında aylık toplam hane gelirinin iki net asgari ücret tutarını aşmaması yer aldı. Aylık hane geliri ortalama 56 bin liranın üzerinde yer alanlar da benzer şekilde çeyiz desteği alamayacak.

T.C. vatandaşı olanlar, Türkiye’de yaşayanlara çeyiz desteği sağlanırken anne ve babası veya her ikisi vefat eden çiftlere, çeyiz yardımında öncelik sağlanacak.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER DİKKAT

Diyanet çeyiz yardımı sonuçları açıklandıktan sonra başvurusu olumlu değerlendirilen adaylar için çevrim içi seminerler düzenlenecek. Evlilik Okulu seminerlerine katılıp, tamamlandıktan sonra 1 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmi nikahını müftülükte kıydıran çiftlere çeyiz yardımı yapılacak. Çeyiz desteği, 500 bin lira olarak belirlendi.

