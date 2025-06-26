Diyarbakır, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendiriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır’ın Türkiye’nin enerji arz güvenliğine önemli katkılar sağladığını ve yeni petrol rezervleriyle üretimde iddialı hedeflere ulaşıldığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Türkiye’nin bu yıl keşfettiği 41 milyon varillik yeni petrol rezervinin yüzde 58’i Diyarbakır sahalarında yer alıyor. Bu durum, kentin ülke enerji stratejisindeki konumunu güçlendiriyor.

DİYARBAKIR’DA PETROL ÜRETİMİNDE REKORLAR

Diyarbakır’da bulunan 307 üretim kuyusunda aralıksız sürdürülen çalışmalar neticesinde günlük yaklaşık 16 bin 400 varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor. İlk keşiften bu yana bölgeden yaklaşık 330 milyon varil petrolün Türkiye’nin enerji gücüne dahil edildiği belirtildi. Türkiye, bu potansiyeli üretime dönüştürerek yıl sonuna kadar Diyarbakır’daki günlük petrol üretimini 20 bin varile çıkarmayı hedefliyor.

ÜRETİM TEKNOLOJİSİNDE DÖNÜŞÜM VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ

Diyarbakır’da sadece üretim miktarının değil, aynı zamanda üretim teknolojisinin de dönüştüğü yeni bir dönemin eşiğinde olunduğu vurgulandı. 4 sahada yürütülen çalışmalarla, kayaların içine sıkışmış hidrokarbonların yeni bir üretim modeliyle ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, uluslararası işbirlikleriyle yürütülen ileri seviye sismik analiz çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği ve yıl içinde bu alanda ilk sondajın gerçekleştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim şehir Diyarbakır, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendiren stratejik üretim sahalarına ev sahipliği yapıyor. Bir zamanlar karanlığa mahkum edilmek istenen bu topraklarda, üretimin güneşi yeniden doğuyor.”