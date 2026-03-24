DMM'den 'Hürmüz' açıklaması! 'Gıda krizi' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM) ‘Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye’de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği’ iddialar yalanlandı. Türkiye’de gübre tedarikine ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığı aktarıldı.





DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye’de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği’ iddiası dezenformasyon içermektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye’de gübre tedarikine ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığı, üretim süreçlerinin kesintisiz devam ettiği ve mevcut stokların yeterli olduğu açıkça ifade edilmiştir. Türkiye ayrıca farklı tedarik kanallarına da sahip olup; ilgili alanlardaki arz güvenliği kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Kamuoyunun küresel gelişmeleri çarpıtarak panik ve kaos algısı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı hassas olması, yalnızca resmî kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/dmmiletisim/status/2036381807646507048?s=20