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 | Baran Aksoy

DMM'den Mehmet Şimşek iddialara yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Ekonomi Direksiyonu Zorda” başlığı altında Mehmet Şimşek'i hedef alan haberlere ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Tamamen asılsız, spekülatif ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeriği taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

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DMM'den Mehmet Şimşek iddialara yalanlama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 12:23

Bir basın organında “Ekonomi Direksiyonu Zorda” başlığı altında çıkan habere ilişkin İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) bir açıklama yayımlandı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın organlarında “Ekonomi Direksiyonu Zorda” başlığı altında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın ’e atfen dile getirilen söylemler, kabine üyeleri arasında yaşandığı iddia edilen gerilimler ve yönetimine dair ileri sürülen iddialar tamamen asılsız, spekülatif ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik içeriği taşımaktadır. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in görevine devam ettiği, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde belirlenen ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğü gerçeği ortadadır.

Kamu kurumları ve yetkililerine yönelik gerçek dışı iddialarla yürütülen algı operasyonları, ekonomiye ve piyasalara duyulan güveni sarsmaya, yatırımcı güvenini zedelemeye ve piyasalarda olumsuz spekülasyonlara zemin hazırlamaya hizmet etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, kabineyle ilgili tasarruflarını anayasal yetkileri çerçevesinde, yalnızca uygun gördüğü zamanda ve resmî kanallar aracılığıyla ile paylaşmaktadır. Aksi yönde yapılan yayınlar etik gazetecilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

DMM'den Mehmet Şimşek iddialara yalanlama

Dezenformasyona yönelik yazı ile kulis adı altında dolaşıma sokulan içerikler ise kamuoyunda belirsizlik yaratmak, ekonomik istikrarı hedef almak, siyasi manipülasyon üretmek ve halkı yanıltmak maksadını taşımaktadır. Gazetecilik mesleğinin temel ilkeleri arasında yer alan doğruluk, tarafsızlık ve kamu yararına hizmet ilkelerine riayet edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatırız. Vatandaşlarımızın, yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olması önem arz etmektedir"

https://x.com/dmmiletisim/status/1948662184902361209

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#hazine ve maliye bakanlığı
#dezenformasyon
#mehmet şimşek
#ekonomi politikaları
# Ekonomi
#Kamuoyu
#Ekonomi
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