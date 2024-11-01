Doğal gaz faturalar için yeni dönem: İlk kez uygulanacak! Tüm aboneleri ilgilendiriyor

01 Kasım 2024 12:04 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:07

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte uygulanması planlanan "Az tüketilenden az, çok tüketilenden çok enerji tüketimi" uygulamasının doğal gazda da hayata geçirileceğini duyurdu. Bayraktar, kademeli fiyatlandırma sistemini de örneklerle açıkladı.

Enerji​ ve Tabii Kaynaklar Bakanı​ Alparslan Bayraktar​, basın toplantısında enerji maliyetleri ve doğal gaz​ konularında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, elektrikte uygulamayı planladıkları "Az tüketilenden az, çok tüketilenden çok enerji tüketimi" sisteminin, doğal gazda da hayata geçirileceğini belirtti. İl bazında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bayraktar, detayların yakında açıklanacağını belirtti.

DOĞAL GAZ İÇİN ÖZEL FİYAT TALEBİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Ekim’de Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile enerji konularını da içeren bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Rusya’dan doğal gaz için özel bir fiyat talep ettiğini ve gündemde üç ana konunun bulunduğunu söyledi. Bu konular; Doğal Gaz Ticaret Merkezi, özel doğal gaz fiyatı talebi ve 2025 yılında sona erecek büyük bir kontratın yenilenme şartlarının görüşülmesi olarak sıralandı. Ayrıca, BOTAŞ ve Gazprom ortaklığında İstanbul Finans Merkezi’nde 2025 itibarıyla yüzde 50-50 ortaklıkla bir ticaret platformu kurmayı hedeflediklerini belirtti.

DOĞAL GAZDA KADEMELİ FATURA SİSTEMİ

Bakan Bayraktar, yaklaşan kış döneminde doğal gaz piyasasında "enteresan" bir dönem olabileceğine vurgu yaptı. Ukrayna üzerinden Rusya'nın Avrupa'ya gaz gönderme süresinin dolmasının beklendiğini belirten Bayraktar, bu durumun Avrupa'da gaz fiyatlarını artırabileceğini ve Türkiye'nin olumsuz bir durumla karşılaşmaması için hazırlıklar yapıldığını ifade etti. Arz güvenliği konusunda sıkıntı olmadığını belirten Bakan, fiyatlar üzerindeki para birimi etkisine de dikkat ettiklerini açıkladı. 2025 yılının Şubat ayında doğal gazda dağıtım sistemine geçmeyi planladıklarını dile getiren Bayraktar, farklı iklim koşullarına göre doğal gaz tüketim miktarlarının değiştiğini örneklerle açıkladı.

Örneğin, soğuk iklimi ile bilinen Erzurum'da doğal gaz tüketiminin 1200 metreküpe kadar çıkabileceğini, Antalya'da ise bu miktarın 600 metreküple sınırlı kalabileceğini belirtti. Bu nedenle il bazında yapılandırma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bakan, doğal gazın daha karmaşık bir alan olduğunu ancak benzer bir sistemle geçiş planladıklarını sözlerine ekledi.