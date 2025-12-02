Doğal gaz faturasını düşürmenin formülü! Bunu yapan yüzde 7 daha az ödeyecek

Havanın soğuması ve kombi kullanımının artmasıyla kuşların tünediğini görüyoruz. Bunun engellenmesi gerekiyor. Ocağın bulunduğu yerde de havalandırma kesinlikle kapatılmamalı. Ocak yandığı için gerekli olan hava menfez sayesinde alınıyor, sağlıklı kullanım için menfez hayati önem taşıyor. Ocak ve kombi bağlantılarının çelik örgülü fleks hatla yapılması gerekiyor. Eksik bağlantılar uygun değil, kaçaklara sebep olur. Ocaklarda alev emniyet sistemi olması önerilir. Yemek ve suyun taşması gibi durumlarda alev söndüğünde, ocak otomatik olarak söner. Ortama gaz dolmasını engeller, yangın riskini minimize eder."

