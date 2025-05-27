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 | Banu İriç

Doğal gaz üretimini ikiye katlanacak: Enerjide yeni adım!

Türkiye enerjide yeni bir döneme adım atıyor! Karadeniz’in derinliklerinden çıkan doğal gazı iki katına çıkaracak dev platform Osman Gazi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e uğurlanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük enerji hamlelerinden biri olarak görülen bu adım, "tam bağımsız enerji" hedefinde kritik bir eşik olacak.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 19:39
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 19:43

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin doğal gaz üretiminde yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu olan 'Osman Gazi'nin, Karadeniz’deki doğal gaz üretim kapasitesini ikiye katlayacağı bildirildi. Paylaşımda, “Yeni dönemin adı: Osman Gazi, Rota: Karadeniz, Hedef: Tam Bağımsız Türkiye!” ifadelerine yer verildi.

Doğal gaz üretimini ikiye katlanacak: Enerjide yeni adım!

MAKSİMUM GAZ İŞLEME KAPASİTESİ 10,5 MİLYON METREKÜP

Boyutlarıyla dikkat çeken platform, 298,5 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde ve 29,5 metre derinliğe sahip. 140 kişilik personel kapasitesine sahip Osman Gazi’nin günlük maksimum gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp olarak belirlendi. Platformdan karaya uzanan ana gaz iletim hattı ise 161 kilometre uzunluğunda. Platformda işlenen doğal gaz, bu hat üzerinden kıyıya taşınarak ulusal şebekeye verilecek.

Doğal gaz üretimini ikiye katlanacak: Enerjide yeni adım!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UĞURLAYACAK

26 Eylül 2024’te Çanakkale’de bir tersanede bakım ve yenileme işlemleri için kuru havuza alınan platform, yaklaşık 8 aylık hazırlık sürecinin ardından Karadeniz yolculuğuna çıkıyor. 29 Mayıs'ta, İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı’ndan uğurlanacak olan Osman Gazi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz'e doğru ilerleyecek. Yaklaşık 11 saat sürecek geçiş sırasında platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler eşlik edecek.

Doğal gaz üretimini ikiye katlanacak: Enerjide yeni adım!

Osman Gazi'nin 1 Haziran 2025’te Filyos Limanı’na ulaşması ve burada üretim faaliyetlerine başlaması planlanıyor. Bu gelişme, Türkiye’nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltma hedefinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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