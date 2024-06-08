Doğal gaz ve petrol için kritik rakamlar verildi: Yatırımcılar sıcak havaları izliyor, Türkiye’yi de ilgilendiriyor

08 Haziran 2024 21:16 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 21:19

Dünyada bazı bölgelerde yaz mevsiminde fırlayan sıcaklıklar uzmanlar gibi yatırımcıları da ilgilendiriyor. Hava tahminlerine odaklanan yatırımcılar doğal gaz fiyatlarının yeni zirvelerini merak ediyor.

TÜRKİYE'Yİ DE İLGİLENDİRİYOR

Türkiye dahil bazı ülkelerde sıcak havaların soğutma talebini artıracağı ve bu da doğal gaz fiyatları açısından olumlu bir gelişme olacağı değerlendiriliyor.

DOĞAL GAZ VE PETROL İÇİN KRİTİK RAKAMLAR

Fxempire'de yer alan detaylara göre teknik açıdan bakıldığında doğalgaz 2,80 – 2,85 dolar direncinin üzerine çıktı ve 3,02 – 3,09 dolar arasındaki bir sonraki dirence doğru gidiyor. Geçen ay 2.581 ile kapanış yapan doğal gaz, 04-06-2024 tarihinde 2.575 ile ayın en düşük değerini göstermişti.

07-06-2024 tarihinde ise 2.967 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 13.79 oranında değişim gösterirken, şu an 2.937 dolardan işlem görüyor.

WTI petrolü, güçlü dolar ve artan Hazine getirilerine rağmen çoğunlukla yatay seyrediyor. Yatırımcılar hafta sonu öncesinde büyük hamlelere hazır değil. WTI petrolü 75,50 doların üzerine yerleşirse, bir sonraki direnç seviyesi olan 79,00 – 80,00 dolara doğru ilerleyecek.

Yatırımcıların şahin Fed'e ilişkin endişeleri görmezden gelmesiyle Brent petrolü de yatay seyrediyor. Görünüşe göre piyasanın son zamanlardaki dalgalanmanın ardından istikrara kavuşması için biraz zamana ihtiyacı var.

81,00 dolar seviyesinin üzerine bir hareket, Brent petrolünü bir sonraki önemli direnç seviyesi olan 84,50 – 85,00 dolara doğru yükseltecek.

NOT: West Texas Intermediate olarak bilinen bu petrol türü, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Texas eyaletinde bulunan petrol sahalarından çıkarılmaktadır. WTI, düşük sülfür içeriği ve yüksek kalitesi nedeniyle "hafif tatlı petrol" olarak da tanımlanır.