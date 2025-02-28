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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Doğal gaza mart ayında zam gelecek mi? BOTAŞ'tan açıklama geldi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Mart ayı itibarıyla konut ve sanayi kullanıcıları ile elektrik üretim amaçlı doğal gaz satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 12:31

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mart ayında geçerli olacak doğal gaz tarifelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, mesken ve sanayi abonelerinin tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmazken, elektrik üretim amaçlı doğal gaz tarifesi de sabit kaldı.

DOĞAL GAZDA MART AYI TARİFESİ SABİT KALDI

Buna göre, mart ayında BOTAŞ’ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uygulayacağı doğal gaz satış fiyatı 1000 metreküp için 5 bin 631 lira olarak belirlenirken, ekmek üreticileri için bu rakam 8 bin 549 lira olarak açıklandı. Elektrik üretiminde kullanılacak doğal gazın fiyatı ise 12 bin lira seviyesinde sabit kaldı.

Doğal gaz fiyatlarının aylık olarak belirlendiğini hatırlatan BOTAŞ, Türkiye'nin Avrupa'daki konumuna da dikkat çekti. Kurumun açıklamasında, "Household Energy Price Index (HEPI) verilerine göre, konutlarda doğal gaz fiyatları açısından Ukrayna’nın ardından Avrupa’da en uygun fiyatın Türkiye’de uygulandığı" ifadelerine yer verildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kiracı doğalgaz aboneliği ücreti ne kadar?
Abone iç tesisatına kadar oluşturulan doğal gaz dağıtım şebekesinin proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen sabit payıdır. Her bir daire veya dükkânın brüt alanının ilk 200 m²'si için 6.154 TL + KDV, sonraki her 100 m² için 5.353 TL + KDV tutarında abonelik bedeli alınır.
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#doğal gaz
#botaş
#Ekonomi
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