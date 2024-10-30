Doğal gazda kasım ayı tarifesi açıklandı: BOTAŞ duyurdu

30 Ekim 2024 20:42 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 21:00

Doğal gaza bu kış zam gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor. BOTAŞ kasım ayı tarifesini açıkladı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ), Kasım ayı itibarıyla ev ve iş yerleri için doğal gaz satış tarifesinde fiyatları açıkladı.

Doğal gaz ve elektrikte 2024-2025 kışında zam beklentisi söylentilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bugün açıklama yaptı. Bu duyurunun ardından BOTAŞ kasım ayı doğal gaz tarifesini duyurdu.

BOTAŞ internet sitesinde yayımlanan tarife tablosunda doğal gazda kasımdan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesinin sabit kaldığı ilan edildi. Konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak duyuruldu.

EKMEK ÜRETİCİLERİ VE ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN TARİFE SABİT KALDI

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.