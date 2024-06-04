Doğal gazda kritik adım! Azerbaycan ile el sıkışıldı: Anlaşma 2030 yılına kadar uzatıldı

04 Haziran 2024 09:31 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 09:32

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek olan fuar öncesi doğal gaz konusunda kritik bir adım atıldı. BOTAŞ, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi arasında doğal gaz tedariki ve takasına yönelik anlaşmalar imzaladı.

29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un katılımıyla bir tören gerçekleştirilecek.

ANLAŞMA 2030'UN SONUNA KADAR UZATILDI

BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi Genel Müdürü Lidya Salahova ile 2024 yılı sonunda sona erecek doğal gaz satış anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını öngören bir anlaşma imzaladı.

Fidan ayrıca, SOCAR Başkanı Rövşen Necef ile doğal gaz teslimi ve takasına ilişkin dörtlü bir anlaşma imzaladı.

"ALTYAPISINI OLUŞTURACAK YENİ ADIMLAR ATTIK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili olarak, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakü seyahatimizde, ay İstanbul'da Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikayıl Cabbarov ile imzaladığımız Doğal Gaz Alanında İş Birliği'nin izninin altyapısını oluşturacak yeni adımlar attık. BOTAŞ ve SOCAR arasında dört anlaşma imzalanan Azerbaycan ile piyasaya sürülen Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Nahçıvan'a Taşınacak, Türkmenistan gazı piyasaya sunulacak. Ayrıca BOTAŞ ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi arasında bu yıl sona erecek doğalgaz anlaşmasının 2030 yılına kadar uzatılması da imza alındı."