Doğalgazda Temmuz rahat geçecek! Kendinizi Ağustos'a hazırlayın zam gelecek

30 Haziran 2024 15:41 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 16:01

Borsa İstanbul'da geçen hafta en çok prim yapan ve en çok değer kaybeden hisseler belli oldu

Borsa İstanbul'da geçen hafta en çok prim yapan ve en çok değer kaybeden hisseler belli oldu

Doğalgazda Temmuz tarifesi belli oldu. BOTAŞ doğalgaz Temmuz tarifesini duyurdu.

Elektriğe yüzde 38 zam kararının ardından gözler doğalgaz fiyatlarına çevrildi.

Ağustos ayında doğalgaz fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Ayrıca 1 Eylül'de elektriğe ikinci bir zam geleceği konuşuluyor.

TEMMUZ AYI DOĞALGAZ FİYATLARI

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazda Temmuz fiyatlarını açıkladı.

Hem mesken hem de sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı kullanımlar için uygulanan tarifelerde değişiklik yapılmadı.

Mesken aboneleri için doğalgazın bin metreküpü 4 bin 80 lira oldu.

Sanayi aboneleri için fiyatla kademe 1'de bin metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın bin metreküpü, 12 bin lira oldu.

DOĞALGAZDA AĞUSTOS ZAMMI KAPIDA

Geçtiğimiz günlerde elektriğe yüzde 38 zam geldi.

Zamlı uygulama 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

Elektriğe yapılan zam doğalgaz fiyatlarını da etkileyecek.

Ağustos ayında doğalgaz fiyatlarına yüzde 20-22 arasında zam bekleniyor.

Ayrıca, 1 Ekim’den itibaren elektriğe ikinci bir zam yapılacağı kulislerde konuşuluyor.

Doğalgazda ağustos zammı iddia niteliği taşıyıp henüz net bir açıklama ile desteklenmedi.