Doğal şifa kaynağı cep yakıyor! Fiyatlar geçen yıla göre ikiye katlandı
Soğuk kış günlerinin şifa kaynağı ıhlamur, bu yıl cep yakıyor. Fiyatlardaki büyük artış, vatandaşların bütçesini zorlamaya başladı.
Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biri olan ıhlamur, soğuk havaların etkisiyle yine popülerliğini artırdı. Ancak bu yıl, hem kuraklık hem de hasat zorlukları nedeniyle ıhlamur fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Geçen yıl kilosu 600-700 TL arasında satılan ıhlamur, bu sezon yüzde 100’lük bir artışla 1500 TL’ye kadar çıktı.
IHLAMURUN FAYDALARI
Ihlamur, sadece sıcak bir kış içeceği değil, aynı zamanda sağlık açısından birçok fayda sunan doğal bir şifa kaynağıdır. İşte ıhlamurun faydaları:
1. SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI BİREBİR
Boğaz ağrısı, öksürük ve burun tıkanıklığı gibi soğuk algınlığı belirtilerini hafifletir. Balgam söktürücü etkisi sayesinde solunum yollarını rahatlatır.
2. RAHATLATICI VE YATIŞTIRICI
Stresi azaltır, kaygıyı hafifletir ve uyku problemlerine çözüm sunar. Kaliteli bir uyku için doğal bir destek sağlar.
3. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur ve direnci artırır.
4. SİNDİRİM DOSTU
Hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlara iyi gelir, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Kan basıncını dengeleyerek kalp ve damar sağlığını destekler.
5. CİLT SAĞLIĞI DESTEKLER
Antioksidan özellikleriyle cildin yenilenmesini destekler, daha genç ve sağlıklı bir görünüm sağlar.
6. KAS GEVŞETİCİ VE AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ BULUNUR
Hafif kas ağrılarını hafifletir, kasların rahatlamasına yardımcı olur.
IHLAMUR NASIL DEMLENİR?
- Ihlamurdan maksimum fayda sağlamak için doğru demleme yöntemi kullanılmalıdır. Uzmanlar, ıhlamurun normal çay gibi demlenmesini, ancak fazla kaynatılmamasını öneriyor. Şu adımları takip ederek ideal bir ıhlamur çayı hazırlayabilirsiniz:
- Bir tutam ıhlamuru kaynamış suya ekleyin.
- Kısık ateşte veya sıcak suyun içinde 7-10 dakika kadar demlenmeye bırakın.
- Fazla kaynatmaktan kaçının; bu, ıhlamurun besin değerlerini kaybetmesine yol açabilir.