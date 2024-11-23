Doğal şifa kaynağı cep yakıyor! Fiyatlar geçen yıla göre ikiye katlandı

23 Kasım 2024 16:26 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 16:33

Soğuk kış günlerinin şifa kaynağı ıhlamur, bu yıl cep yakıyor. Fiyatlardaki büyük artış, vatandaşların bütçesini zorlamaya başladı.

Havalar soğudu kış çaylarına ilgi arttı! Ihlamur, ekinezya, kuşburnu ve gül hatminin kilosu belli oldu

Havalar soğudu kış çaylarına ilgi arttı! Ihlamur, ekinezya, kuşburnu ve gül hatminin kilosu belli oldu

Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biri olan ıhlamur, soğuk havaların etkisiyle yine popülerliğini artırdı. Ancak bu yıl, hem kuraklık​ hem de hasat​ zorlukları nedeniyle ıhlamur fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Geçen yıl kilosu 600-700 TL arasında satılan ıhlamur, bu sezon yüzde 100’lük bir artışla 1500 TL’ye kadar çıktı.

IHLAMURUN FAYDALARI

Ihlamur, sadece sıcak bir kış içeceği değil, aynı zamanda sağlık​ açısından birçok fayda sunan doğal bir şifa kaynağıdır. İşte ıhlamurun faydaları:

1. SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI BİREBİR

Boğaz ağrısı, öksürük ve burun tıkanıklığı gibi soğuk algınlığı belirtilerini hafifletir. Balgam söktürücü etkisi sayesinde solunum yollarını rahatlatır.

2. RAHATLATICI VE YATIŞTIRICI

Stresi azaltır, kaygıyı hafifletir ve uyku problemlerine çözüm sunar. Kaliteli bir uyku için doğal bir destek sağlar.

3. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur ve direnci artırır.

4. SİNDİRİM DOSTU

Hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlara iyi gelir, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Kan basıncını dengeleyerek kalp ve damar sağlığını destekler.

5. CİLT SAĞLIĞI DESTEKLER

Antioksidan özellikleriyle cildin yenilenmesini destekler, daha genç ve sağlıklı bir görünüm sağlar.

6. KAS GEVŞETİCİ VE AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ BULUNUR

Hafif kas ağrılarını hafifletir, kasların rahatlamasına yardımcı olur.

IHLAMUR NASIL DEMLENİR?