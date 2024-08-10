Doğalgaz fiyatları yükselecek! Gazprom'dan zam sinyali

10 Ağustos 2024 15:20 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:50

Türkiye'de su faturalarında bir ilk! Seçim vaatleri boş çıktı: Su faturası, doğalgaz ve elektrik faturalarını geçti

Türkiye'de su faturalarında bir ilk! Seçim vaatleri boş çıktı: Su faturası, doğalgaz ve elektrik faturalarını geçti

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Ukrayna ordusu ile yaşanan çatışmaların ardından küresel doğal gaz piyasasına ilişkin açıklama yaptı. Rusya'dan doğalgaz ve LNG fiyatları daha da artabilir uyarısı geldi.

DOĞALGAZA ZAM GELEBİLİR

Enerji şirketi Gazprom, doğalgaz ve sıvılaştırılmış hali LNG fiyatlarının daha da artabileceği uyarısını yaptı.

Kupriyanov, ölçüm istasyonunun bulunduğu Suca şehrinde Ukrayna ordusu ile yaşanan çatışmaların ardından doğalgaz piyasasında fiyatların değişebileceğini aktardı.

Doğal gaz spot fiyatlarının bugün zirveye çıktığını da vurgulayan Kupriyanov, henüz yaz mevsiminde olduğumuzun altını çizerek, "Analistler, gaz fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam edeceğini düşünüyor." dedi.

AVRUPA'DA DOĞALGAZ FİYATLARI ZİRVEDE

Avrupa’da doğalgaz fiyatları Ukrayna birliklerinin önemli doğalgaz geçiş noktası olan Sudzha’yı ele geçirdiğine dair haberle bu yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa’nın gösterge doğalgaz kontratı cuma günü yüzde 5,7’lik yükselişle megavat saat başına 38,78 eurodan işlem gördü ve böylece Haziran ayı başındaki güniçi rekorunu tazeledi.