Doğalgaz ve elektrik faturası cep yakabilir! 1 milyon aboneyi etkileyecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz kullanımında ‘gelire göre fatura’ düzenlemesinin detaylarını açıkladı. 1 milyona yakın aboneyi etkileyeceği düşünülen uygulamanın 2025’te hayata geçmesini planladıklarını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından uygulamaya konulmaya hazırlanılan elektrik ve doğal gaz kullanımında ‘gelire göre fatura’ düzenlemesinin detaylarını Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı. Habertürk TV'de canlı yayına katılan Bakan Bayraktar, düzenlemeyi 2025'te yürürlüğe almayı planladıklarını belirtirken kullanım miktarlarına dikkat çekti.
FATURA DESTEĞİ DEVAM EDECEK
Faturalarda ciddi destek uygulandığını, imkan doğrultusunda bu uygulamanın devam edeceğini kaydeden Bayraktar, desteklere ilerleyen süreçte tüketim esaslı uygulama modeliyle devam edileceğini belirtti. Çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı destek modeline geçmek istediklerini ifade eden Bayraktar, yüzde 3’lük dilimin yüksek tüketim kategorisinde yer aldığını tahmin ettiklerini dile getirdi.
Bayraktar, maliyetine katlanabilecek gruplarda maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi hedeflediklerini sözlerine eklerken yaklaşık 1 milyon aboneyi etkileyeceği düşünülen uygulamanın 2025 yılında hayata geçmesini planladıklarını ifade etti.
SAKARYA DOĞAL GAZI İÇİN ORTAKLIK TEKLİFLERİ
Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen doğal gazın rekor sürede karaya ulaştırıldığını da belirten Bayraktar, bu başarının yurt dışındaki şirketlerin de dikkatini çektiğini söyledi. Bayraktar, “Uluslararası petrol ve doğal gaz şirketlerinden Sakarya sahasında ortaklık için teklifini veren var. Mevcut sahaya ortak olmak isteyenler var” diye konuştu.