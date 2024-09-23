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Doğalgaz ve elektrik faturası cep yakabilir! 1 milyon aboneyi etkileyecek

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
23 Eylül 2024 09:23 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 09:31
Doğalgaz ve elektrik faturası cep yakabilir! 1 milyon aboneyi etkileyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanı Alparslan Bay­raktar, elektrik ve do­ğalgaz kullanımın­da ‘gelire göre fatura’ düzenlemesinin detaylarını açıkladı. 1 milyona yakın aboneyi etkileyeceği düşünülen uy­gulamanın 2025’te hayata geçmesini planla­dıklarını söyledi.

Enerji​ ve Tabii Kaynaklar Ba­kanlığı tarafından uygulamaya konulmaya hazırlanılan elektrik ve do­ğal gaz kullanımın­da ‘gelire göre fatura’ düzenlemesinin de­taylarını Bakan Alparslan Bay­raktar açıkladı. Habertürk TV'de canlı yayına katılan Bakan Bayraktar, düzenlemeyi 2025'te yürürlüğe almayı planladıklarını belirtirken kullanım miktarlarına dikkat çekti.

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FATURA​ DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Fatu­ralarda ciddi destek uygulandığını, imkan doğrultusunda bu uygulamanın devam ede­ceğini kaydeden Bayraktar, desteklere ilerleyen süreçte tüketim​ esaslı uygula­ma modeliyle devam edileceğini belirtti. Çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı destek mo­deline geçmek istediklerini ifade eden Bayraktar, yüzde 3’lük dilimin yüksek tüketim kategorisinde yer aldığını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Bay­raktar, maliyetine katlanabilecek gruplarda maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi he­deflediklerini sözlerine eklerken yaklaşık 1 milyon aboneyi etkileyeceği düşünülen uy­gulamanın 2025 yılında hayata geçmesini planla­dıklarını ifade etti.

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SAKARYA DOĞAL GAZI İÇİN ORTAKLIK TEKLİFLERİ

Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen doğal gazın rekor sürede karaya ulaştırıldığını da belirten Bayraktar, bu başarının yurt dışın­daki şirketlerin de dikkatini çektiğini söy­ledi. Bayraktar, “Uluslararası petrol ve doğal gaz​ şirketlerinden Sakarya sahasında ortak­lık için teklifini veren var. Mevcut sahaya or­tak olmak isteyenler var” diye konuştu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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