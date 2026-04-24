Doğalgaz tüketiminde kademeli tarife sistemi mayıs ayı itibarıyla yürürlüğe giriyor. Her ilin iklim şartlarına göre belirlenen kullanım sınırlarını aşan aboneler, destek kapsamı dışında kalarak daha yüksek faturalarla karşılaşacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni düzenleme ile birlikte, elektrikte kullanılan kademeli tarife sistemi 4 Nisan itibarıyla doğalgaz tüketiminde de uygulanmaya başlandı. Bu uygulamanın yansıyacağı ilk faturalar mayıs ayında tüketicilere iletilmeye başlanacak. İllere ve aylara göre değişiklik gösteren tüketim limitlerini aşan aboneler, kullandıkları doğalgazın ücretini devlet desteği olmadan, gerçek maliyet üzerinden ödemek zorunda kalacak. Türkiye genelinde yaklaşık 21,8 milyon doğalgaz abonesinin büyük bölümünü oluşturan 19 milyon hane, yeni sistemde de devlet tarafından desteklenmeye devam edecek.

HABERİN ÖZETİ Doğalgazda devlet desteği bitti mi ödenecek mi? Mayıs ayı itibarıyla doğalgazda kademeli tarife sistemine geçilerek, belirli kullanım sınırlarını aşan aboneler daha yüksek faturalarla karşılaşacak. Doğalgazda Kademe-1 için metreküp fiyatı 10,62 TL, Kademe-2 için ise 18 TL olacak. Şehit yakınları ve gaziler, metreküp başına 5,31 TL'lik özel tarifeden yararlanacak. Kademeyi aşan aboneler, o ayki toplam tüketimlerinin tamamı üzerinden yüksek tarifeyle ücretlendirilecek. İbadethaneler, cemevleri ve Kur’an kursları yüksek tarife uygulamasının dışında tutulacak. Merkezi sistemlerde, binanın toplam tüketimi daire sayısına bölünerek hane başına ortalama kullanım hesaplanacak.

DOĞALGAZ YENİ TARİFE NASIL OLACAK?

Yeni faturalandırma modeli, Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyatlandırma üzerinden yürütülecek. Standart tüketim seviyesinde kalıp birinci kademede bulunan haneler için doğalgazın ham metreküp fiyatı 10,62 Türk Lirası olarak uygulanırken, sınırı aşarak ikinci kademeye geçenler için bu tutar 18 Türk Lirası olacak. Şehit yakınları ve gaziler ise herhangi bir kademe sınırına tabi olmadan metreküp başına 5,31 Türk Lirası gibi özel bir tarifeden yararlanacak. Bu ham ücretlerin üzerine Özel Tüketim Vergisi, Katma Değer Vergisi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebilen Sistem Kullanım Bedeli eklendiğinde faturalara yansıyacak nihai tutarlar ortaya çıkıyor. Vergi ve kesintiler dahil edildiğinde, birinci kademedeki bir abone metreküp başına ortalama 16,23 Türk Lirası öderken, limit değerini aşan bir kullanıcı 26,13 Türk Lirası ödeme yapmak durumunda kalacak.

Kademeyi geçen aboneler, yalnızca limiti aştıkları bölüm için değil, o ayki toplam tüketimlerinin tamamı üzerinden yüksek tarifeyle ücretlendirilecek olup, bir sonraki ay sınırın altına inmeleri halinde yeniden destekli tarifeden yararlanabilecek. Örneğin nisan ayında İstanbul'da 191 metreküp gaz kullanan bir hane birinci kademeden hesaplanarak toplamda 3 bin 99 Türk Lirası fatura ödeyecekken, tüketimin 193 metreküpe yükselmesi halinde tüm kullanım yüksek tarifeden hesaplanacak ve fatura tutarı 5 bin 43 Türk Lirasına çıkacak.

MUAFİYET DURUMLARI VE MERKEZİ SİSTEM

Yeni düzenleme kapsamında toplumun belirli kesimleri ve bazı kurumlar kademe sınırlamasından tamamen muaf tutuluyor. Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra ibadethaneler, cemevleri ve Kur’an kursları yüksek tarife uygulamasının dışında bırakılacak. Sanayi tesisleri ile ticari işletmeler genel olarak bu sistemin kapsamı dışında tutulurken, ekmek üretimi yapan işletmeler doğrudan birinci kademe tarifesi üzerinden ücretlendirilecek.

Diğer taraftan, apartman ve sitelerdeki merkezi sistem kullanıcıları için kritik bir hesaplama detayı bulunuyor. Merkezi sistem faturalandırmalarında binanın toplam doğalgaz tüketimi, sistemde bulunan toplam daire sayısına bölünerek hane başına ortalama kullanım miktarı hesaplanacak. Bu yöntem nedeniyle, binadaki bazı hanelerin aşırı miktarda gaz tüketmesi, genel ortalamayı yükselterek tasarruflu davranan diğer hanelerin de ikinci kademe sınırına takılmasına ve yüksek tutarlarda fatura ödemesine neden olabilecek.