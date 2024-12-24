Dogecoin sert darbe aldı: Kripto para piyasasında büyük çalkantı

24 Aralık 2024 10:11 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:14

Dogecoin, kripto para piyasasındaki sert düşüşlerden en çok etkilenen isim oldu. ABD Merkez Bankası’nın faiz kararları ve piyasalardaki risk iştahının azalması, mizahi kripto paranın bir haftada yüzde 25 değer kaybetmesine yol açtı. Ancak uzmanlar, 2025 için Dogecoin ve diğer kripto paralarda yeniden yükseliş bekliyor.

Son haftalarda kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşler, özellikle Dogecoin​ gibi mizahi para birimlerini derinden etkiledi. Dogecoin, sadece bir haftada yüzde 25 değer kaybederek yatırımcılarını üzdü. Bu düşüş, Bitcoin​ ve Ethereum​ gibi piyasanın dev isimlerinde görülen düşüşlerin ardından daha da hızlandı.

Uzmanlara göre, Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto paralarda yaşanan düşüşlerde, piyasaya güvenen alıcılar devreye giriyor ve fiyatların toparlanmasını sağlıyor. Ancak, Dogecoin gibi mizahi veya düşük piyasa değerine sahip kripto paralarda bu durum farklı işliyor. Bu tür varlıklarda değer düşüşleri sırasında fiyatları destekleyecek alıcılar bulunmuyor.

FAİZ KARARLARI PİYASAYI SARSTI

Kripto para piyasasında yaşanan bu son dalgalanmanın arkasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aldığı faiz kararları bulunuyor. Fed​, bu yıl üçüncü kez faiz oranlarını düşürdü ancak 2025 yılı için beklenen faiz indirimlerinin azalacağını duyurdu. Bu açıklama, piyasada daha sıkı ekonomik koşullar beklentisi yarattı ve yatırımcıları riskli varlıkları ellerinden çıkarmaya yönlendirdi.

DOGECOİN YATIRIMCILARI HALA UMUTLU

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen, kripto para piyasası 2024 yılında genel olarak oldukça iyi bir performans sergiledi. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci kez seçilmesi ve kripto dostu bir düzenleyici ortam sözü vermesi, sektöre yeni bir ivme kazandırdı.

Başkan Trump, Bitcoin için stratejik bir rezerv oluşturma planını açıklarken, teknoloji milyarderi Elon Musk’ı da yeni kurulan "Hükümet Verimlilik Departmanı"nın başına getirdi. Bu departman, Dogecoin’in simgesi olan "DOGE" adıyla dikkat çekiyor ve Dogecoin’in gündemde kalmasını sağlıyor.

Dogecoin, yılın başından bu yana yüzde 230’un üzerinde bir artış yaşadı. Elon Musk’ın Dogecoin’e verdiği destek ve Trump’ın Musk ile yakın çalışması, bu mizahi para biriminin popülerliğini korumasına yardımcı oldu.

GELECEK BEKLENTİLERİ OLUMLU YÖNDE

Uzmanlar, 2025 yılına yaklaşırken kripto para piyasasında olumlu bir tablonun hâkim olmasını bekliyor. Bitcoin ve Ethereum gibi büyük isimlerin yanı sıra, Dogecoin gibi dikkat çeken mizahi paralarda da yükseliş trendinin devam etmesi muhtemel görünüyor.