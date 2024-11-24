Dogecoin’de yeni rekor beklentisi: 20 dolara çıkabilir

24 Kasım 2024 15:35 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 16:08

Dogecoin, Trump zaferi sonrası yüzde 187 yükseldi. Kripto piyasası Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından yükselişe geçti ve Dogecoin son 30 günde yüzde 187'nin üzerinde yükseldi. Kasım ortasında Dogecoin yaklaşık 0,37 dolardan işlem görüyordu ve geçen hafta yüzde 30 arttı. Analistler, Dogecoin'in 0,38 dolardaki direncini test ettiğini ve bunun üzerinde bir kırılmanın bir sonraki yükseliş dalgasının sinyalini verebileceğini söylüyor. Bu ivme, analistler tarafından “parabolik boğa koşusu” olarak tanımlandı.

Kripto para dünyasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından gözler, popüler meme coin Dogecoin’e (DOGE) çevrildi. DOGE, son 24 saatte %3’lük bir artış göstererek 0.3948 dolara yükseldi. Bu yükselişle birlikte yatırımcılar ve analistler, DOGE’nin önümüzdeki dönem hedeflerini tartışmaya başladı.

DONALD TRUMP​ VE KRİPTO ETKİSİ

Donald Trump’ın bu ay başında elde ettiği seçim zaferi, finans piyasalarında olduğu gibi kripto dünyasında da yankı buldu. Trump yönetiminden gelen olumlu haberler, Dogecoin​ gibi alternatif kripto paralara olan ilgiyi artırdı. Özellikle SEC Başkanı Gary Gensler’ın görevden ayrılacağı yönündeki söylentiler, kripto piyasasında bir toparlanma umudu oluşturdu.

DOGE’nin performansı ise dikkat çekici. Son bir ayda %187 oranında değer kazanan coin, sadece bir haftada %5.6 ve iki haftada %99.7 oranında yükseliş yaşadı. Bu ivme, analistler tarafından “parabolik boğa koşusu” olarak tanımlanıyor.

20 DOLAR BEKLENTİSİ GERÇEKÇİ Mİ?

Fenomen yatırımcı Ali Martinez, Dogecoin’in mevcut boğa döngüsü içerisinde ciddi kazançlar sağlayabileceğini öne sürdü. Martinez, DOGE’nin Fibonacci geri çekilme seviyelerine dayalı olarak 2.40 dolar ile 23.26 dolar arasında bir fiyat aralığına ulaşabileceğini belirtti.

Bu projeksiyon, mevcut fiyat seviyesine göre %519 ile %5840 arasında değişen bir kazanç potansiyelini ifade ediyor. Martinez’e göre, bu hedeflerin üst sınırı olan 23.26 dolar her ne kadar iddialı görünse de, DOGE’nin 2024 yılı içerisinde 2.40 doları geçme ihtimali oldukça yüksek.

ELON MUSK​ VE HÜKÜMETTEKİ DOGE DESTEKÇİLERİ YÜKSELİŞİ TETİKLİYOR

Dogecoin’in gelecekteki başarısında, uzun süredir coini destekleyen Elon Musk’ın rolü de büyük olabilir. Trump yönetiminin, Musk’ı "Hükümet Verimliliği Departmanı" (D.O.G.E.) adıyla bilinen bir komisyonun başına getirmesi DOGE’nin siyasi destekle güçlenebileceği ihtimalini gündeme taşıyor.

Meme coin’in grafikleri incelendiğinde, son saatlerdeki ufak düşüşlere rağmen genel olarak yükseliş trendini koruduğu görülüyor. Analistler, DOGE’nin önümüzdeki günlerde 0.40 doları aşarak aralık ayı başlarında 0.50 dolara ulaşabileceği konusunda hemfikir.

Dogecoin’in kısa vadede gösterdiği performans, yatırımcılar için umut vadediyor. Ancak piyasadaki volatilite ve belirsizlikler göz önüne alındığında, bu yükselişin sürdürülebilirliği konusunda ihtiyatlı olmak gerekiyor.

Yatırımcılar, DOGE’nin 20 dolarlık hedefe doğru adım adım ilerleyip ilerlemeyeceğini görmek için gözlerini piyasaya dikmiş durumda. Bu süreçte, hem makroekonomik gelişmeler hem de kripto piyasasındaki düzenleyici adımlar belirleyici olacak.