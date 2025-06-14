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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Doğrudan satışta yeni dönem: Tüketici hakları güçleniyor: İade süresi uzatıldı

Ticaret Bakanlığı'nın yeni kararıyla, tüketiciler alışverişlerini 30 gün içinde gerekçe göstermeden iptal edebilecek.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 13:17

Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sektörüne yönelik kapsamlı bir yönetmelik taslağı hazırlayarak önemli düzenlemeler getiriyor. Sabit mağaza veya perakende noktası olmadan, doğrudan birebir iletişimle ürün ve hizmet satışı yapan bu sektörde, tüketicilerin haklarının korunması öncelikli hedef olarak belirlendi.
Yeni “Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik Taslağı” kamuoyu ve ilgili paydaşların görüşüne sunuldu. Taslakta, doğrudan satış şirketlerinin faaliyet kuralları, satıcıların sisteme giriş ve çıkış şartları ile tüketici haklarına ilişkin detaylı düzenlemeler yer alıyor. Böylece sektörün şeffaflığı artırılırken, hem satıcı hem de tüketicinin hakları güçlendiriliyor.

Doğrudan satışta yeni dönem: Tüketici hakları güçleniyor: İade süresi uzatıldı

30 GÜN CAYMA HAKKI

Taslağın en dikkat çekici maddelerinden biri, tüketicilere tanınacak 30 günlük cayma hakkı oldu. Halihazırda 14 gün olan bu süre, doğrudan satışlarda 30 güne çıkarılıyor. Tüketici, bu süre içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden alışverişten vazgeçebilecek. Satıcı, ürün kendisine ulaştıktan sonra 30 gün içinde, yapılan tüm ödemeleri masraf yansıtmaksızın ve tek seferde iade etmekle yükümlü olacak.

GERÇEK DIŞI VAATLERE YASAK

Taslakla birlikte, doğrudan satış sisteminde tüketicileri yanıltan, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerin verilmesi de yasaklanıyor. Baskı, aldatma veya rahatsızlık gibi yollarla kişilerin sisteme dahil edilmesi engellenecek. Ayrıca şirketlerin, doğrudan satıcılara sunduğu komisyon ve ödül tutarı, yıllık net satışlarının yüzde 40’ını aşamayacak.

Doğrudan satışta yeni dönem: Tüketici hakları güçleniyor: İade süresi uzatıldı

YETKİ BELGESİ ŞARTI

Yeni düzenlemeye göre, doğrudan satış faaliyeti gösterecek şirketlerin Ticaret Bakanlığı’ndan “satış yetki belgesi” alması zorunlu olacak. Bu belge üç yıl geçerli olacak ve başvurularda tüketicinin sağlığı ve güvenliği gözetilerek ek belgeler istenebilecek. Doğrudan satıcının sisteme katılabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekecek. Ayrıca satıcı, sisteme hiçbir cezai yükümlülük altına girmeden ayrılabilecek. Sisteme girişin ardından 30 gün içinde ayrılan satıcının elindeki kullanılmamış mallar, şirket tarafından geri alınacak.

BAZI ÜRÜNLER CAYMA HAKKI DIŞINDA

Taslakta, cayma hakkının uygulanamayacağı istisnalar da sıralandı. Tüketici özel istek ve kişisel ihtiyaç doğrultusunda hazırlanan ürünlerde, ambalajı açılmış hijyen ürünlerinde ve kurulum/montajı tamamlanmış ürünlerde bu hak kullanılamayacak.

Doğrudan satışta yeni dönem: Tüketici hakları güçleniyor: İade süresi uzatıldı

TÜKETİCİYİ BİLGİLENDİRME ZORUNLULUĞU

Yönetmelik taslağıyla, doğrudan satış şirketlerine tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü de getiriliyor. Şirketler; posta, SMS, e-posta ya da internet gibi fiziksel temas içermeyen yollarla cayma hakkı dahil olmak üzere ürün ve hizmetlere dair tüm bilgileri tüketiciye açık ve anlaşılır biçimde iletmek zorunda olacak.

Ticaret Bakanlığı’nın bu düzenleme ile sektörde adil, şeffaf ve güvenilir bir yapının oluşturulmasını hedeflediği belirtiliyor.

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