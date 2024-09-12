Doğrulanmış ilan uygulaması 15 Eylül'de yürürlükte! Bakan Bolat'tan vatandaşlara uyarı

12 Eylül 2024 11:18 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:36

Doğrulanmış ilan uygulaması 15 Eylül tarihi itibariyle uygulamaya geçecek. Fahiş fiyatın önüne geçmek ve tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için hayata geçirilecek uygulama için Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan uyarı geldi. Bakan Bolat, "doğrulanmış ilan" düzenlemesi kapsamında verilecek yetkinin sadece ilan için geçerli olacağını ifade etti.

Doğrulanmış ilan uygulaması fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek, taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığı önlemek amacıyla hayata geçirilecek. Bakanlıkça kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden devreye alınacak uygulamada emlak ticaretinde zorunlu olacak. Bu sistem sayesinde mülk sahibi emlak işletmesini e-Devlet'te oluşturulan ekrandan yetkilendirecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat değerlendirmelerde bulunarak vatandaşları uyardı.

YETKİ SADECE İLAN İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Vatandaşların, verdikleri yetkinin kapsamına ilişkin herhangi bir endişe taşımamaları gerektiğini ifade ederek "Vatandaşlarımız tarafından emlak işletmesine verilecek yetki sadece bu işletmece ilanın verilmesine ilişkindir. Yetki, emlak işletmesince taşınmaz hakkında tapu işlemi yapılmasını veya başka bir tasarrufta bulunulmasını kapsamayacak" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Bolat, şunları kaydetti:

"EİDS üzerinden verilecek ilan yetkisi, emlak işletmelerinin yönetmelik gereği düzenlemesi gereken sözleşme ve diğer belgelerin yerine geçmeyecek. İşletmelerin, yetkilendirme sözleşmesi, taşınmaz gösterme belgesi, alım satıma ve kiralamaya aracılık sözleşmesi gibi belgeleri düzenleme zorunluluğu devam ediyor.

Diğer taraftan, sistemin devreye alınmasıyla emlakçılık yapılabilmesi için Bakanlığımızdan alınması gereken taşınmaz ticareti yetki belgesi bulunmayan emlak işletmelerince ilan girişi yapılamayacak. Bu nedenle halihazırda yetki belgesiz şekilde faaliyet gösteren emlak işletmelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ivedilikle yetki belgesi almalarını önemle hatırlatmak isterim."

1 OCAK'TA DEVREYE ALINACAK

EİDS yetki doğrulama uygulamasında, 15 Eylül-31 Aralık 2024 döneminin bir geçiş süreci olarak öngörüldüğünü vurgulayan Bolat, "Bu süreçte doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesi mümkün olacak ancak doğrulanmış ilanlarda EİDS'den doğrulandığına yönelik bir logo yer alacak." ifadesini kullandı.

Bolat, uygulamanın 1 Ocak 2025 itibarıyla yetki doğrulaması yapılmaksızın ilan verilemeyecek şekilde tamamen devreye alınacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Söz konusu sistemin devreye alınmasının, ilan platformlarında yer alan sahte ve aldatıcı ilanlar ve bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarını engelleyeceğini, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerini önleyeceğini, tüketici mağduriyetlerinin azalmasına ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."