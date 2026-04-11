Doğu Anadolu İhracatçı Birliği (DAİB) Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda Ömer Madırlı, başkanlığa seçildi. Seçimde Madırlı 481 oy alırken, rakibi Abdullah Atalar 328 oyda kaldı. Yeni dönemde en önemli hedeflerinden birinin ihracatı bölge geneline yaymak olduğunu belirten Madırlı, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini ve Doğu Anadolu’nun güçlü ihracat potansiyelini daha etkin kullanarak ihracatı tabana yaymayı ve ihracatçı firma sayısını yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Doğu Anadolu İhracatçı Birliği’nde yeni başkan Ömer Madırlı oldu Doğu Anadolu İhracatçı Birliği (DAİB) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Ömer Madırlı seçildi. Ömer Madırlı, 481 oy alarak başkanlığa seçildi. Yeni dönemde ihracatı bölge geneline yaymak ve ihracatçı firma sayısını yüzde 50 artırmak hedefleniyor. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve yeni pazarlara erişim öncelikli konular arasında yer alacak. Genç ve kadın girişimcilerin ihracata kazandırılması hedefleniyor. Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla hareket edileceği belirtildi.

Türkiye’nin ilk ihracatçı birliklerinden biri olan ve köklü geçmişi 1937 yılına uzanan DAİB’de yapılan seçim sonucunda yeni dönemin başkanlığını Ömer Madırlı üstlendi. Madırlı, seçim sonrası yaptığı konuşmada tüm katılımcılara teşekkür ederek seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

“BİRLİĞİMİZİ DAHA GÜÇLÜ VE REKABETÇİ BİR YAPIYA KAVUŞTURACAĞIZ”

Seçim sonrası değerlendirmelerde bulunan DAİB Başkanı Ömer Madırlı, ihracatın bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek kapsamlı bir vizyon ortaya koydu. Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayan Madırlı, "Türkiye’nin ilk ihracatçı birliklerinden biri olan Doğu Anadolu İhracatçı Birliğimizin köklü geçmişinden aldığımız güçle, Birliğimizi daha güçlü, daha katılımcı ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Ortak akla dayalı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla üyelerimizin uluslararası pazarlarda daha güçlü temsil edilmesini ve ihracat potansiyellerinin en üst seviyeye çıkarılmasını sağlayacağız.”

“İHRACATI TABANA YAYACAĞIZ, İHRACATÇI SAYISINI YÜZDE 50 ARTIRACAĞIZ”

Yeni dönemde en önemli hedeflerinden birinin ihracatı bölge geneline yaymak olduğunu belirten Madırlı, somut hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

“Doğu Anadolu’nun güçlü ihracat potansiyelini daha etkin kullanarak ihracatı tabana yaymayı ve ihracatçı firma sayısını yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz. Erzurum’dan Iğdır’a, Van’dan Elazığ’a kadar geniş bir coğrafyada çok önemli bir üretim gücü var. Ancak bu potansiyelin henüz tam anlamıyla değerlendirilemediğini görüyoruz. Biz bu gücü harekete geçirerek bölgemizde ihracat kültürünü daha da yaygınlaştıracağız.”

Bölgedeki firmaların ihracata yönlendirilmesi için eğitim ve rehberlik mekanizmaları kuracaklarını ifade eden Madırlı, "İhracat aslında sanıldığı kadar zor değil. Düzenleyeceğimiz eğitimler ve uygulamalı çalışmalarla firmalarımıza bu süreci anlatacağız. Firmalarımızın ihracatı gözünde büyütmemesi gerekiyor. İhracatın tadını alan firma, bu süreci sürdürülebilir hale getirir. Bu anlayışla daha fazla firmamızı ihracatla buluşturacağız.” dedi.

“DİJİTALLEŞME, YEŞİL DÖNÜŞÜM VE YENİ PAZARLAR ÖNCELİĞİMİZ OLACAK”

Madırlı, yeni dönemde hayata geçirilecek projelerin odağında dönüşüm ve yeni pazarlara erişimin yer alacağını belirtti. Madırlı, "Dijitalleşme ve yeşil dönüşümü önceleyen bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. KOBİ’lerimize yönelik eğitim ve danışmanlık programları, e-ihracat kapasitelerinin artırılması ve yeni pazarlara erişim için ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. DAİB Akademi gibi projelerle ihracatçılarımıza sürekli destek sunacağız.” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİ VE KADIN GİRİŞİMCİLERİ İHRACATA KAZANDIRACAĞIZ”

Toplumsal kalkınmanın ihracatla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çeken Madırlı, kapsayıcı bir model hedeflediklerini vurguladı:

“İhracat yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın temel unsurlarından biridir. Bu doğrultuda genç ve kadın girişimcilerimizi ihracata kazandırmayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Daha kapsayıcı, daha erişilebilir bir ihracat ekosistemi oluşturacağız.”

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Madırlı, sözlerini şöyle tamamladı:

“‘Birlik Zamanı’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Bugüne kadar Birliğimize emek vermiş tüm başkanlarımıza ve yönetimlere teşekkür ediyor, onların oluşturduğu birikimi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bir arada olmanın gücüyle Doğu Anadolu ihracatını daha üst seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum.”