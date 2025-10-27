Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
22°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Doğu Ekspresi bilet fiyatları belli oldu! Kış sezonu seferleri açıklandı

Türkiye'nin marka tren seferlerinden Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı. Sefer süreleri ve mola noktalarının ayrıntılarla açıklandığı trenin biletleri online alınabiliyor. 2025-2026 sezonu

2025-2026 sezonu seferleri için ayrıntılar belli oldu. Yeni sezon bilet satışları bugün itibarıyla satışa çıktı. Bilet fiyatları da belli oldu.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları belli oldu! Kış sezonu seferleri açıklandı

DOĞU EKSPRESİ NE ZAMAN SEFERLERE BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferlerine ilişkin bilgi verdi.2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan trenin, 'nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu "raylar üzerinde" tanıtmayı sürdüreceğini vurgulayan Uraloğlu, sefer takvimine dikkati çekti.

Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Trenimiz, Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 döneminde pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere toplam 60 sefer yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları belli oldu! Kış sezonu seferleri açıklandı

DOĞU EKSPRESİ MOLA SÜRELERİ

Turistik Doğu Ekspresi'nin rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı sunacağının altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, dönüşte ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruş yapılacak. 1360 kilometrelik güzergahta duruşlar dahil toplam 32 saat süren yolculukta karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak."

Doğu Ekspresi bilet fiyatları belli oldu! Kış sezonu seferleri açıklandı

BİREYSEL VE TUR PAKETLERİ AYRI SATILIYOR

Uraloğlu her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiğine işaret eden Uraloğlu, biletlerin bireysel ve tur paketleri olmak üzere iki şekilde satışa sunulacağını aktardı.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları belli oldu! Kış sezonu seferleri açıklandı

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Biletler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları () Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebilecek. Trenimiz, 2019'dan bu yana 81 bin 26 yolcuyu misafir ederek, Türkiye'nin en özel markalarından biri haline gelmiştir."

Doğu Ekspresi bilet fiyatları belli oldu! Kış sezonu seferleri açıklandı
ETİKETLER
#Türkiye
#tren
#turizm
#tcdd
#seyahat
#turistik doğu ekspresİ
#Sefer Takvimi
#Ekonomi
