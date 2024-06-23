Doğum izni bir yıla çıkacak! Uzman isim hükümetin yeni planını yorumladı

23 Haziran 2024 12:47 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 12:49

Türkiye’de doğum oranlarının yüzde 1’in altına inmesi nüfusun yaşlanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek yeni bir çalışmaya imza attı.

HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan azalan Türkiye nüfusu ile ilgili “Mevcut durum ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın doğum izninin 4 aydan bir yıla çıkarılmasıyla ilgili AK Parti strateji ekibinde bir sunum yaptığı öğrenildi.

AK Parti kurmayları ise düzenlemeye kreş desteği, kira desteği, çalışan desteği gibi maddeler olması gerektiği belirtiliyor.

CNBC-e ekranlarına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emin Yılmaz konuya dair merak edilenleri şu sözlerle açıkladı:

DOĞUM İZNİ BİR YILA MI ÇIKACAK?

Şu andaki mevzuata bakıldığı takdirde annelerimiz gebelik sürecinde doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta toplam 16 hafta çoğul gebeliklerde buna 2 hafta daha ekleniyor ve de buradaki.

4 aylık izin süresini bir yıla çıkarılması planlanıyor. Doğum izni kademeli olarak yani ikinci, üçüncü çocuktaki buradaki bir yıllık süre belki biraz daha arttırılma imkânı olabilir.

ESNEK ÇALIŞMA İMKANI GÜNDEMDE

Yarı zamanlı çalışmaya imkan sağlanacak. Yani annelerimiz doğum sonrasında yarım gün bebekleriyle yarım günde iş yerlerinde şeklinde çalışma doğrultusunda yapılma imkanı getirilecek. Evden çalışma modelleri biraz daha yaygınlaştırılacak.

Annelerin esnek çalışma saatleri dediğimiz bununla alakalı işte sabahleyin biraz daha geç işe gelip geç işten çıkma veya erken gelip erken işte çıkma şeklindeki esnek çalışma modeli uygulanabilecek.

Annelerin bu arada kalan çocuk yetiştirmeyle alakalı borçlanma yöntemiyle kıdem boşken emeklilikleriyle alakalı dönemleri satın alma imkanı keza yine getirilecek. Bunların hepsi bütçeden sağlanma imkanı olabilir.

İŞ GÜVENCESİ SAĞLANMALI

Emin Yılmaz, kadınların hamile kaldıktan sonra işveren tarafından işten çıkartıldığını söyledi. Yargıtay'ın bu konuda işçinin yanında olmasına rağmen yeni bir kanunla iş güvencesinin sağlamlaştırılması planlanıyor. Emin Yılmaz, "İş güvencesi getirmesi, kreş ve kira desteğinin olması da yine buradaki alternatifler üzerinden söyleyebiliriz" diye konuştu.