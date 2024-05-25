Doğum izni süresi, evden ve yarı zamanlı çalışma devreye alınacak! Çalışmalar resmen başlıyor

25 May 2024 11:56 - Güncelleme : 25 May 2024 12:03

Kadınların iş hayatında reform sayılacak yeni düzenlemeler devreye alınıyor. Hükümet uzun süredir beklenen kritik çalışmayı resmen başlattı. Kadının çalışma hayatının içinde kalmasını sağlamak için adımlar atılıyor. Anne adaylarının doğum izni süresi uzatılıyor. Aynı zamanda evden ve yarı zamanlı çalışma planı geliyor.

DOĞUM ORANI DÜŞTÜ, HÜKÜMET ÇALIŞMA BAŞLATTI

Hükümet, son yıllarda düşen nüfus oranını gündemine aldı. Doğum oranında tehlikeli seviyeye işaret eden veriler geldi. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK ) rakamları Türkiye'de doğum oranın en düşük seviyeye geldiğini ortaya koymuştu.

AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında nüfustaki erime ve çocuk sahibi olma konusundaki isteksizlik ele alındı. MKYK’da konu tartışıldı, çözüm önerileri sunuldu.

KADINLARIN KARİYER ENDİŞELERİ İÇİN DÜZENLEME GELİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, bu toplantılarda çalışan kadınların durumu kapsamlı olarak ele alındı. Kadınların çalışma hayatına katılımları nedeniyle çocuk yapma konusundaki endişe ve talepleri değerlendirildi. Kadınların hem kariyer hem de çocuk yapmaları için hükümetin gerekli destekleri verip adım atması kararlaştırıldı.

İŞTE ÇALIŞMA HAYATINDA REFORM SAYILACAK KRİTİK MADDELER

Doğum izni süresi artırılacak

Yarı zamanlı çalışmaya imkân sağlanacak

Evden çalışma modeli uygulanacak

Anneler esnek çalışmadan yararlanacak

Annelerin kıdem boşlukları bütçeden tamamlanacak

KADINLARIN TALEPLERİ MKYK GÜNDEMİNE TAŞINDI

Kadın çalışanların çocuk planlarını ertelediklerinin ya da çocuk yapmaktan vazgeçtiklerinin altını çizen bir MKYK üyesi, özellikle doğum sonrası izinlerle ilgili kadınların talebini dile getirdi.

Üye, konu ile ilgili şunları söyledi: "4 aylık doğum izni çok az, kadınların çocukları 5-6 yaşına gelene kadar yarı çalışma / evden çalışma ile desteklenmeleri ve bu duruma kaynak ayrılması gerekiyor. 1 yıllık izin seçeneği ile 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkânı gündeme getirilmeli ve adım atılmalı."

BAKAN ŞİMŞEK’TEN DESTEK SÖZÜ GELDİ

Anne adayları ve anneler için yapılacak çalışmalar için toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yüzde yüz destek sözü de geldi. Talepler üzerine söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, atılacak her adımı yüzde 100 desteklediklerini ifade etti.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”

"Maliye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diyen Bakan Şimşek, "Özel sektör de sürece dâhil edilmeli. Kaynak aktarımı konusunda problem olmaz. Özel sektörü destekleriz, kıdem tazminatına tanımlamaları için gereken desteği veririz" diye konuştu.

Bakan Şimşek öte yandan yaşlı nüfus ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Son 20 yılda yaşlı nüfusun genel nüfusa oranı yüzde 10'lara kadar yaklaştı. 65 yıl öncesinde bu oran yüzde 3.5'ti. Hükümet olarak tehlikenin farkındayız" dedi.