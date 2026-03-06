Doğum izninde yeni dönem! İşçi ve memur arasında büyük ücret farkı

DOĞUM İZNİ PARASI NE KADAR?

Ancak, asgari ücretin üzerinde kazançla çalışan işçiler bu düzenlemeden olumsuz etkileniyor. Özellikle son yıllarda enflasyonun yüksek olması, doğum yapan işçi statüsündeki kadınların eline geçen paranın doğum izni kullandıkları dönemde oldukça azalmasına yol açıyor. Örneğin, ücreti 1,5 asgari ücret tutarında olan ve nisan ayında doğum iznine ayrılan bir işçiyi ele alalım. Bu işçinin 2025 yılındaki brüt ücreti (prime esas kazancı) 39.008,25 TL, 2026 yılındaki brüt ücreti ise 49.545 TL. 2021 yılı öncesindeki uygulama devam etseydi bu işçiye günlük 1.101 TL olmak üzere, 24 hafta için 184.968 TL ödenecekti.

Mevcut sistemde ise bu işçiye rapor parası olarak günlük 925,39 TL olmak üzere 24 hafta için toplam 155.465 TL ödenecek. Doğum iznine ayrılan bu işçinin 2021 öncesi sisteme göre kaybı 29.502 TL olacak. Temmuz ayında ara zam alan işçilerin kaybı ise daha da artıyor.