Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Doğum izninde yeni dönemde tüm merak edilenler! İşçi, asgari ücretli, memur... Kim, ne kadar ücret alacak?

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 11:15
1
Doğum izninde birçok vatandaşın yakından izlediği düzenleme TBMM’den geçti: 16 haftalık süre tam 24 haftaya çıkıyor! 

Milyonlarca çalışan anne adayının beklediği bu devrim niteliğindeki değişiklikle, hem izin süreleri uzuyor hem de SGK’nın ödeyeceği 'iş göremezlik' tutarları katlanıyor. 

Peki, halihazırda izinde olanlar bu ek 2 aylık süreden yararlanabilecek mi ve maaş hesapları nasıl değişecek? İşte kuruşu kuruşuna yeni doğum izni rehberinden tüm detaylar...

2
Haberürk'ten Ahmet Kıvanç, köşesinde doğum izninde yapılan değişiklikleri 12 soruda yanıtladı!

1- 24 HAFTALIK DOĞUM İZNİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Halen doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olan doğum izni 8 hafta artırılarak toplam 24 haftaya çıkartılacak. Bundan işçi, memur ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli yararlanacak.

3
asgari ücret

2- DOĞUM ÖNCESİ İZİN SÜRELERİNDE NE DEĞİŞTİ?

Mevcut kanuna göre, sağlık durumu uygun olduğu takdirde doktorun onayı ile kadın işçi ve memur isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabiliyor. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla 3 haftalık süre 2 haftaya inecek. Kadın işçi ve memur, doktor raporu almak şartıyla doğumdan önceki 2 haftaya kadar işyerinde çalışabilecek.

4
3- İŞÇİLERİN BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

Babalık izni halen memurlarda 10 gün, işçilerde 5 gün olarak uygulanıyor. Kanun yürürlüğe girdikten sonra çocuğu doğan işçi babalar için mazeret izni memurlarda olduğu gibi 10 güne çıkartılacak.

5
doğum izni

4- KORUYUCU AİLELERE MAZERET İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

Koruyucu aile olan işçi ve memurlar 10 günlük mazeret izni kullanabilecekler. Mevcut kanuna göre sadece evlatlık edinenler için mazeret izni bulunuyor.

6
5- DOĞUM İZNİNDE İŞÇİ VE MEMUR MAAŞINI NEREDEN ALIR?

Doğum iznine çıkan memur maaşını kurumundan almaya devam eder. Doğum iznine çıkan işçiye işveren ücret ödemez. İşçiye doğum izni sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Buna halk arasında rapor parası denilir.

7
6- DOĞUM İZNİNDE MEMUR NE KADAR MAAŞ ALIR?

Memurlar doğum izni sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali hakları ile sosyal yardımları almaya devam ederler. Örneğin bir öğretmen doğum iznine ayrıldığında ek ders ücretini alamaz ama diğer mali ve sosyal haklarını alabilir.

8
7- DOĞUM İZNİNDE İŞÇİ NE KADAR ÖDENEK ALIR?

Doğum iznine ayrılan işçiye 12 aylık ortalama prime esas kazancının 3’te 2’si oranında geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Prime esas kazanç, işçinin SGK’ya bildirilen kazanç tutarıdır. Buna göre, 12 aylık ortalama prime esas kazancı 40.000 TL olan işçiye, raporlu olduğu her gün için 888,88 TL olmak üzere, bir ay için 26.666,40 TL ödenek verilir.

9
8- SGK DOĞUM İZNİNDEKİ İŞÇİYE KAÇ GÜN RAPOR PARASI ÖDER?

SGK doğum iznine çıkan işçiye normal doğumda 112 gün, çoğul doğumda ise 126 gün rapor parası ödemektedir. Kanun yürürlüğe girdikten sonra normal doğumda 168 gün, çoğul doğumda 182 gün rapor parası ödeyecek.

10
9- ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİNİN RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?

SGK tarafından verilen geçici iş göremezlik ödeneği, bir günlük asgari ücret için hesaplanan ödenekten az olamaz. Asgari ücretle çalışanların rapor parası ödenirken de son 120 gündeki ortalama ücretine bakılır. Ancak, hep asgari ücretle çalışmış olan kişinin ödeneği, son ücreti üzerinden hesaplanır. Buna göre, geçen yıl da bu yıl da asgari ücretle çalışan bir işçinin günlük rapor parası 734 TL, bir aylık rapor parası ise 22.020 TL olur.

11
10- İŞÇİNİN RAPOR PARASI 2021’DEN ÖNCE DAHA MI YÜKSEKTİ?

Asgari ücretin üzerinde ücretle çalışan işçilerin doğum iznindeki rapor parası 2021 yılından önce daha yüksekti. Çünkü 2021 öncesinde günlük iş göremezlik ödeneği hesaplanırken son 12 ay yerine son 3 ayın ortalama prime esas kazancı dikkate alınıyordu.

Örneğin, ücreti 1,5 asgari ücret tutarında olan ve nisan ayında doğum iznine ayrılan bir işçinin 2025 yılındaki brüt ücreti (prime esas kazancı) 39.008,25 TL, 2026 yılındaki brüt ücreti ise 49.545 TL oldu. 2021 öncesindeki uygulama devam etseydi bu işçiye günlük 1.101 TL olmak üzere, 24 hafta için 184.968 TL rapor parası ödenecekti.

Mevcut kanuna göre ise aynı işçiye rapor parası olarak günlük 925,39 TL olmak üzere 24 hafta için toplam 155.465 TL ödenecek. Doğum iznine ayrılan işçinin 2021 öncesine göre kaybı 29.502 TL olacak.

12
11- BABALIK İZNİNDE İŞÇİ VE MEMURUN MAAŞI DÜŞER Mİ?

Babalık izni sırasında memurlar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç tüm maaşını almaya devam eder. On günlük babalık izni sırasında işçilerin ücreti işverence ödenir. Çalışmadıkları günler için sadece, varsa yol ve yemek yardımı alamazlar.

 

13
doğum izni

12- DOĞUM İZNİ YENİ BİTMİŞ OLANLAR DOĞUM İZNİNDEKİ ARTIŞTAN FAYDALANACAK MI?

Kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek. Teklifin bu ayın sonuna kadar Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte doğum izni devam edenlerin izin süresi 24 haftaya çıkacak. On altı haftalık doğum izni bitmiş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreç henüz tamamlanmamış personele ise talepleri halinde 8 haftalık ilave doğum izni verilecek.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.