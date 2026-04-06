Doğum izninde yeni dönemde tüm merak edilenler! İşçi, asgari ücretli, memur... Kim, ne kadar ücret alacak?

10- İŞÇİNİN RAPOR PARASI 2021’DEN ÖNCE DAHA MI YÜKSEKTİ?

Asgari ücretin üzerinde ücretle çalışan işçilerin doğum iznindeki rapor parası 2021 yılından önce daha yüksekti. Çünkü 2021 öncesinde günlük iş göremezlik ödeneği hesaplanırken son 12 ay yerine son 3 ayın ortalama prime esas kazancı dikkate alınıyordu.

Örneğin, ücreti 1,5 asgari ücret tutarında olan ve nisan ayında doğum iznine ayrılan bir işçinin 2025 yılındaki brüt ücreti (prime esas kazancı) 39.008,25 TL, 2026 yılındaki brüt ücreti ise 49.545 TL oldu. 2021 öncesindeki uygulama devam etseydi bu işçiye günlük 1.101 TL olmak üzere, 24 hafta için 184.968 TL rapor parası ödenecekti.

Mevcut kanuna göre ise aynı işçiye rapor parası olarak günlük 925,39 TL olmak üzere 24 hafta için toplam 155.465 TL ödenecek. Doğum iznine ayrılan işçinin 2021 öncesine göre kaybı 29.502 TL olacak.