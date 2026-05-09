Doğum yapan anneler dikkat! Analık ödeneği süresi uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışan annelere verilen analık ödeneği süresinin uzatıldığını duyurdu. Annelerin bu haktan yararlanabilmesi için herhangi bir ek başvuru yapmasına gerek olmayacağı belirtildi.
Annelere yönelik doğum teşvikini artırıcı ek destek paketleri açıklanmaya devam ediyor. Buna göre doğum izni süresi uzarken ödenek süresi de uzadı.
SGK'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, analık ödeneği süresinin tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkartıldığı belirtildi.
Açıklamada, 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı ifade edildi.
Bu kapsamda, 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de işverenlerinin Kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacağı belirtildi.
Öte yandan annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya Kuruma ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı kaydedildi.