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 | İrem Çınar

Doğum yardımı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Göktaş'tan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı bir televizyon programında doğum yardımı ödemelerine ilişkin müjdeli haberi verdi. Göktaş, destek ödemelerinün Mayıs ayında başlayacağını açıkladı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 11:24

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı bir televizyon programında hem kişisel hikayesini hem de sosyal destek projelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

GÖÇ HİKAYESİNDEN SİYASİ KARİYERE

Bakan Göktaş, ailesinin göç geçmişinden söz ederek, "Dedem 1969 yılında Afyon'un Emirdağ ilçesinden Belçika'ya göç etti. Ben de Belçika’da dünyaya geldim. Dedem, Belçika’nın ilk Türk marketini açan kişi. Babamlar da bu geleneği sürdürerek market işletti. Ben de okuldan sonra o markette çalıştım; kasiyerlik yaptım, raflara meyve sebze yerleştirdim. Bu deneyim, topluma hizmet etme bilincimi pekiştirdi ve siyasi kariyerimin ilk adımlarını attım" ifadelerini kullandı.

Doğum yardımı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Göktaş'tan açıklama

DOĞUM DESTEK SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

Göktaş, güncellenen doğum destek sistemine dair de müjdeler verdi. Yeni sistemle birlikte:

İlk çocuğa 5 bin TL tek seferlik destek,
İkinci çocuk için aylık 1.500 TL (çocuk 5 yaşına gelene kadar),
Üçüncü çocuk için ise ayda 5 bin TL destek verileceğini belirtti.

Destek ödemeleri annelerin hesaplarına yatırılacak ve ilk ödemeler Mayıs ayında başlayacak. Göktaş, şu ana kadar 169 bin 921 başvuru aldıklarını, başvuruların yüzde 43’ünün ilk çocuk için olduğunu ve en çok başvurunun İstanbul, ardından Ankara ve Şanlıurfa'dan geldiğini aktardı.

Doğum yardımı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Göktaş'tan açıklama

AİLE DESTEK PROGRAMLARI VE KADINA YÖNELİK PROJELER

25 Aralık 2024’te kurulan Nüfus Politikaları Kurulu aracılığıyla yeni projelerin temellerinin atıldığını belirten Bakan Göktaş, özellikle evde bakım modelleri ve çalışan kadınlara yönelik destekler üzerinde durduklarını söyledi. Kadınların iş hayatına daha güçlü katılabilmesi için kreş sayılarının artırılması, komşu anne gibi yenilikçi modellerin hayata geçirileceğini duyurdu.

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ETİKETLER
#mahinur özdemir göktaş
#mahinur özdemir göktaş
#Doğum Yardımı
#Ekonomi
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