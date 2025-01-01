Doktorlar 2025 yılında maaşını devlete geri verecek! Hekimsen Sendikası'ndan dikkat çeken çıkış

01 Ocak 2025 16:21 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 16:27

Hekimlerin vergi dili ve emekli maaşları hakkında Hekimsen Sendikası X medyasından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 2025 yılı vergi dilimleri, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken sendika, "Hekimler 2025’te maaşını devlete geri ödeyecek" açıklamasında bulundu.

Maliye Bakanlığı​ tarafından belirlenen 2025​ yılı vergi dilimleri, Resmi Gazete’de yayımlandı. Belirlenen vergi dilimlerinin yankıları ise sürüyor. Emekli hekim​ maaşlarının açlık sınırının altında kalması ve vergi dilimlerinin adaletsizliği gibi konular gündeme taşıyan Hekimsen Sendikası X medyasından örneklerle bir paylaşım yaparak maaşlarda iyileştirme talep etti.

HEKİMLER 2025'TE MAAŞLARININ BİR KISMINI GERİ VERECEK

Hekimler ile diğer kamu çalışanlarının vergi dilimine daha erken aylarda gireceğini ifade eden sendikanın paylaşımı şöyle;

Doktorların 2025 yılında maaşlarının büyük bir kısmını vergi olarak ödeyerek, hatta bir maaşlarını kendilerine, bir maaşlarını ise devlete çalışarak geçireceklerinin altını çizen Hekimsen Sendikası, "Maliye Bakanlığı’nın, vergi adaletini sağlayacak adil bir sistemi bir an önce hayata geçirmesi elzemdir" açıklamasında bulundu.