Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı! Borcunuzu ödeyip sizi suçlu duruma düşürüyorlar: Saniyeler içinde paranızdan olabilirsiniz

Dolandırıcılar şimdi de kredi kartı borcu olanları hedef aldı. Sosyal medyada “borcunuzu kapatalım” vaadiyle yaklaşan sahtekarlar, kart borçlarını kara para ile ödeyip mağdurları suça ortak ediyor.

Adalet Bakanlığı’nın 2024 yılı verilerine göre, hırsızlık vakalarında yüzde 2’lik bir azalma yaşanırken, nitelikli dolandırıcılık oranı yüzde 41 oranında artış gösterdi. Uzmanlar, bu artışta dijital mecralarda yürütülen organize dolandırıcılık faaliyetlerinin etkili olduğunu belirtiyor.

BORÇLULARI TUZAĞA DÜŞÜYORLAR

Dolandırıcıların son dönemdeki yeni hedef kitlesi, kredi kartı borcu olan vatandaşlar. Özellikle ekonomik zorluklar nedeniyle artan kredi kartı kullanımı ve borçlanma, dolandırıcıların iştahını kabartmış durumda.

Sosyal medya platformlarını kullanan dolandırıcılar, sahte ya da anonim hesaplar aracılığıyla çok sayıda kişiye ulaşıyor. Kredi kartı borcu olan kişilere "borcunuzu kapatıyoruz", "faiz affı sağlıyoruz" gibi vaatlerle yaklaşan bu kişiler, kurbanların bilgilerini kendi rızalarıyla paylaşmalarını sağlıyor.

BİLGİLERİNİZİ KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN

Uzmanlara göre, bu tür dolandırıcılıklara karşı en önemli önlem, kredi kartı ve kişisel bilgilerin asla üçüncü kişilerle paylaşılmaması. İnternet üzerinden yapılan işlemlerde, özellikle sosyal medya mesajları ya da reklamlar yoluyla gelen tekliflere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

HUKUKİ YAPTIRIMI BÜYÜK

Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Mustafa Zafer, bu tür dolandırıcılıklara karışmanın ağır cezalara yol açabileceğini vurguladı:

"4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşmanız mümkün. Aynı zamanda hesabınıza gönderilen paranın iki katından daha fazla bir adli para cezasına çarptırılabilirsiniz."

Uzmanlar, özellikle kredi kartı borcu bulunan vatandaşların sosyal medyada dolaşan "borç kapatma" vaatlerine karşı temkinli olması gerektiğini belirtiyor.