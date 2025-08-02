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Ekonomi
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 | Banu İriç

Dolandırıcılığın 10 yolu: Tüketicileri internette böyle avlıyorlar

Türkiye'de dolandırıcıların ağına düşerek yılların para ve kişisel bilgilerini kaptıranların sayısı her geçen gün artıyor. Haberlerde her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi ifşa olurken bu işin profesyonelleri bıkmadan yeni formüller bularak insanları istismar ediyor. İşte mutlaka dikkatli olmanız gereken 10 dolandırıcılık yöntemi...

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Dolandırıcılığın 10 yolu: Tüketicileri internette böyle avlıyorlar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 01:53
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 01:56

İnsanlık tarihi boyunca kötü insanların kolay yoldan para kazanmak için başvurduğu yöntemleri internetin de gelişmesiyle çeşitli şekillere girdi. Ticaret Bakanlığı sık sık bu konuda vatandaşları uyarırken sıklıkla karşılaşılan 10 dolandırıcılık yöntemi belli oldu.

Dolandırıcılığın 10 yolu: Tüketicileri internette böyle avlıyorlar

Son verilere göre sosyal medyada aktif sürenin de artışıyla dolandırıcılık vakaları da giderek artıyor. İnsan psikolojisini çok iyi bilen bu kişiler emeği sömürerek haksız kazanç elde ediyor.

İŞTE EN ÇOK KARŞILAŞILAN 10 DOLANDIRICILIK YÖNTEMLER:

1- KİMLİK AVI (PHİSHİNG) SALDIRISI

Dolandırıcıların sahte e-posta, SMS ya da sosyal medya mesajları yoluyla kullanıcıların kişisel bilgilerini çalması yöntemidir. Kişiye yönelik mesajlarda "Hesabınız askıya alındı" gibi oltalayıcı acil durum mesajları kullanılır.
2. SAHTE ALIŞVERİŞ SİTELERİ
Alışveriş yaparken en uygun fiyatlı ürünü seçmeye çalışan tüketiciler zaman zaman sahte e-ticaret sitelerinin kurbanı olabiliyor. Sahte reklamlar da kullanarak kişileri yakalıyor ve maalesef tüketicinin gözü yollarda kalıyor. Ürün ya gönderilmiyor ya da sahte çıkıyor.

Dolandırıcılığın 10 yolu: Tüketicileri internette böyle avlıyorlar

3. ÖN ÖDEME DOLANDIRICILIĞI
Dolandırıcılar, "Ödül kazandınız" ya da çeşitli programlar için "Başvuru ücretini ödeyin" gibi mesajlarla kapora sayılabilecek ücretler alarak kişileri yakalıyor.
4. ROMANTİK DOLANDIRICILIK
Gönül ilişkisi için flört uygulamaları kullananlar avlanıyor. Güven kazandıktan bir süre sonra para istemeye başlıyorlar.
5. SAHTE İŞ BAŞVURULARI EK GELİR VAATLERİ
"Evden sabun paketleme" gibi ek gelir arayanlar ya da gelirikni katlamak isteyenler için "kripto para yatırımı" gibi başlıklarla kişiler avlanıyor. Genellikle ön başvuru ücreti istenebiliyor.
6. ABONELİK TUZAĞI
Bazı uygulamalar kopyalanıyor ve ücretsiz deneme paketleri adı altında abonelik sunarak birden ücretli paketlere geçirilebiliyor.

Dolandırıcılığın 10 yolu: Tüketicileri internette böyle avlıyorlar


7. SAHTE INFLUENCER SPONSORLUKLARI
Sosyal medya fenomenleri kullanarak sahte marka sponsorluklarıyla bağlantılar paylaşılıyor. Alışverişe yönlendirme gibi hareketlerle banka bilgileri ele geçirilebiliyor.
8. MÜZAYEDE DOLANDIRICILIĞI
Özel ve antika ürünleri sosyal medya aracılığıyla satışa çıkarıp ödeme sonrası gönderilmeyen açık artırmalar düzenleniyor.
9. KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR
Telefonlara sahte bağlantı ve uygulama reklamlarıyla kişilerin indirmesi sağlanarak cihazlara casus programlar indiriliyor. Bu şekilde kişilerin banka şifreleri ve kişisel verileri çalınıyor.
10. SAHTE BAĞIŞ KAMPANYALARI
Özellikle doğal afetler ve hasta çocuklar kullanılarak kişilere duygusal manipülasyonlar uygulanıyor. Özel izinli kampanyalara bağış yapılması bu konuda önem taşıyor.

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ETİKETLER
#dolandırıcılık
#güvenlik
#Internet Güvenliği
#Sahte Siteler
#Sosyal Medya Dolandırıcılığı
#Ekonomi
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