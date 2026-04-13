Dolar abluka etkisiyle rekor kırdı! Dolar ve Euro ne kadar? İşte 13 Nisan 2026 güncel döviz kurları

ABD-İran müzakerelerinden anlaşma çıkmayınca Donald Trump Hürmüz Boğazı'na abluka uygulanacağını duyurdu. Orta Doğu'daki kriz tırmanınca petrol fiyatları yeniden 100 doların üzerine çıktı. Buna paralel olarak da rezerv para birimi dolar yükselişe geçerek rekor kırdı. Euro ve Sterlin ise yeni haftaya düşüşle başladı. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar? İşte 13 Nisan 2026 Pazartesi güncel döviz kurları...
1 DOLAR KAÇ TL?
Alış: 44,6910 TL
Satış: 44,7178 TL
EURO NE KADAR?
Alış: 52,2236 TL
Satış: 52,3513 TL
STERLİN NE KADAR?
Alış: 59,8989 TL
Satış: 60,0453 TL