Dolar, altın ve borsada faiz kararı hareketliliği! Mevduat faizleri düşecek mi?

17 Ekim 2024 14:14 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 14:27

Yatırımcıların gözü kulağı bugün saat 14.00'te açıklanan Merkez Bankası faiz kararındaydı Merakla beklenen karar Merkez Bankası tarafından açıklandı. Borsa, mevduat faizleri, dolar ve altın karara tepki verdi. Döviz kurları, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası yatay seyretti. İşte TCMB faiz kararının ardından piyasalarda son durum.

Merakla beklenen Merkez Bankası​ faiz kararı​ geldi. Merkez Bankası​ politika faiz oranı​ yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Dolar​, altın, borsa ve mevduatlar faiz kararına tepki verdi. Piyasalarda son haftalarda volatilite arttı. Döviz kurları, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı​ sonrası yatay seyretti.

FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Yıl sonuna doğru faiz indirimi yapması beklenen Merkez Bankası bu ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Kararın ardından piyasalar hareketlendi.

Dolar bugün 34 lira 18 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Euro​ 37 lira 13 kuruş seviyesinden fiyatlanıyordu. Ons altın 2690 TL'den işlem görüyordu.

Faiz kararı politika metninde sıkı duruşun korunacağı tekrar vurgulandı. Faiz kararının açıklanmasının ardından piyasa rakamlarında büyük bir oynama yaşanmadı. Ancak önümüzdeki günlerde piyasalarda sabit kalan faiz kararının ardından hareketlilik beklentisi arttı.

Son gelen eylül ayı enflasyon tahminleri beklentileri aştı. Bu enflasyon beklentileri de aşıldığı için bugün faiz sabit tutulduğu ekonomistler tarafından savunuluyor. Olası bir faiz indirimi fiyatlaması ise etkisini sürdürüyor.

FAİZ KARARI SONRASI DOLAR EURO

Döviz kurları, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası yatay seyretti. Dolar/TL, karar sonrası 34,17 civarında işlem gördü. Euro/TL de 37,21'den işlem gördü.

44,51 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 44,49 TL'den, 22,95 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,90 TL'den işlem görüyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Güne 2 bin 682 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 687 Dolar'dan,

2 bin 948 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 952 TL'den,

5 bin 11 TL'den başlayan Çeyrek altın 5 bin 19 TL'den,

20 bin 624 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 948 TL'den,

34,82 TL'den başlayan Gümüş ise 34,94 TL'den fiyatlanıyor.

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Son zamanlarda KKM'den çıkış ile mevduatların da konuta yönelebilme ihtimali arttı. Mevduat faizleri likidite bolluğu nedeniyle gevşeme bekleniyor. Merkez'in fazla likiditeyi hemen çekerek faiz düşüşlerinin önünü kapatacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda TCMB adımları yakından takip izlenecek.

BORSA İSTANBUL ENDEKSİ KAÇ PUAN?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 artış göstererek 9.010 puana ulaştı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.100 ve 9.200 seviyeleri direnç, 8.850 ve 8.710 puanlarının ise destek konumunda.