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 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar? İşte 5 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

Dolar kuru ve diğer güncel döviz kurları yeni haftanın ilk gününde fiyatlandı. Dolar/TL 39 TL sınırında sınırlı yükselişini sürdürrken euro ve sterlinde benzer bir eğilim gözlendi. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? İşte 5 Mayıs güncel döviz kurları...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 07:13
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 07:13

Yeni haftanın ilk gününde 5 Mayıs sabahı itibarıyla döviz piyasaları, sınırlı dalgalanmalarla güne başladı. Dolar/TL kuru, 39 lira sınırına doğru yavaş ama istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Euro ve sterlin tarafında da benzer bir görünüm söz konusu.

Dolar bugün ne kadar? İşte 5 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

TRUMP ETKİSİ SÜRÜYOR

Uluslararası ticaret alanında özellikle ABD ve Çin arasındaki görüşmelere dair beklentiler, döviz hareketlerini etkilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın yaptığı son açıklamalarla birlikte Çin kanadının verdiği tepkiler, küresel ölçekte dalgalanmalara neden oldu. Bu gelişmelerin döviz kurlarındaki yönü belirleyebileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, dövizle yatırım yapanların gelişmeleri dikkatle takip etmesi gerektiğine dikkat çekerken, özellikle global piyasalardaki haber akışının kur fiyatlamalarında etkili olmayı sürdüreceğini belirtiyor. Bugün için dolar, euro ve sterlin fiyatları küçük değişimlerle şekillenirken, yatırımcılar güncel verilere odaklanmış durumda.

Dolar bugün ne kadar? İşte 5 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (5 MAYIS 2025)

Dolar alış: 38,5091 TL

Dolar satış: 38,5957 TL

Dolar bugün ne kadar? İşte 5 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

5 MAYIS EURO KAÇ TL?

Euro alış: 43,76698 TL

Euro satış: 43,8314 TL

Dolar bugün ne kadar? İşte 5 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

5 MAYIS STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 51,2003 TL

Sterlin satış: 51,3900 TL

Dolar bugün ne kadar? İşte 5 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

5 MAYIS DÖVİZ KURLARI

Dolar bugün ne kadar? İşte 5 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru
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