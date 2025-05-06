Dolar bugün ne kadar? İşte 6 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

Dolar kuru ve diğer güncel döviz kurları yeni haftanın ilk gününde fiyatlandı. Dolar/TL 39 TL sınırında sınırlı yükselişini sürdürürken euro ve sterlinde benzer bir eğilim gözlendi. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? İşte 6 Mayıs güncel döviz kurları...
Haftanın ikinci gününde 6 Mayıs sabahı itibarıyla döviz piyasaları hareketli bir güne merhaba dedi. Dolar/TL kuru, 39 lira sınırına doğru küçük adımlarla sürdürdüğü ilerlemeyi bu sabah itibarıyla da devam ettiriyor. Euro ve sterlin de yukarı yönlü sınırlı yükseliş görünümünde. Peki bugün dolar kuru ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL? İşte 6 Mayıs döviz kurları...
Dolar alış: 38,5743 TL
Dolar satış: 38,6074 TL
Euro alış: 43,6833 TL
Euro satış: 43,7672 TL
Sterlin alış: 51,3367 TL
Sterlin satış: 51,4249 TL