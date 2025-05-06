Dolar bugün ne kadar? İşte 6 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

Dolar kuru ve diğer güncel döviz kurları yeni haftanın ilk gününde fiyatlandı. Dolar/TL 39 TL sınırında sınırlı yükselişini sürdürürken euro ve sterlinde benzer bir eğilim gözlendi. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? İşte 6 Mayıs güncel döviz kurları...