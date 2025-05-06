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 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar? İşte 6 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

Dolar kuru ve diğer güncel döviz kurları yeni haftanın ilk gününde fiyatlandı. Dolar/TL 39 TL sınırında sınırlı yükselişini sürdürürken euro ve sterlinde benzer bir eğilim gözlendi. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? İşte 6 Mayıs güncel döviz kurları...

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Dolar bugün ne kadar? İşte 6 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 07:39
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 07:43

Haftanın ikinci gününde 6 Mayıs sabahı itibarıyla döviz piyasaları hareketli bir güne merhaba dedi. Dolar/TL kuru, 39 lira sınırına doğru küçük adımlarla sürdürdüğü ilerlemeyi bu sabah itibarıyla da devam ettiriyor. Euro ve sterlin de yukarı yönlü sınırlı yükseliş görünümünde. Peki bugün dolar kuru ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL? İşte 6 Mayıs döviz kurları...

Dolar bugün ne kadar? İşte 6 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (6 MAYIS 2025)

Dolar alış: 38,5743 TL

Dolar satış: 38,6074 TL

Dolar bugün ne kadar? İşte 6 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

6 MAYIS EURO KAÇ TL?

Euro alış: 43,6833 TL

Euro satış: 43,7672 TL

Dolar bugün ne kadar? İşte 6 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru
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6 MAYIS STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 51,3367 TL

Sterlin satış: 51,4249 TL

Dolar bugün ne kadar? İşte 6 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru
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Sıkça Sorulan Sorular

GRAM ALTIN NE KADAR?
6 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla gram altın serbest piyasada 4,169 TL'dern satılıyor.
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