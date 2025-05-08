Dolar bugün ne kadar? İşte 8 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

Dolar kuru ve diğer döviz kurları hafta sonuna yaklaşılırken hareketli. Dolar/TL günü hatif düşüşle açtı, euro ve sterlin ise sınırlı yükseldi. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? İşte 8 Mayıs güncel döviz kurları...