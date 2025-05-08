Dolar bugün ne kadar? İşte 8 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

İstanbul
Dolar kuru ve diğer döviz kurları hafta sonuna yaklaşılırken hareketli. Dolar/TL günü hatif düşüşle açtı, euro ve sterlin ise sınırlı yükseldi. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? İşte 8 Mayıs güncel döviz kurları...
Haftanın 8 Mayıs sabahı itibarıyla döviz piyasaları hareketli bir güne merhaba dedi. Dolar/TL kuru, 39 lira sınırına doğru küçük adımlarla sürdürdüğü ilerlemeye kısa bir mola vererek günü düşüşle açtı. Euro ve sterlin de yukarı yönlü sınırlı yükseliş görünümünde. Peki bugün dolar kuru ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL? İşte 8 Mayıs döviz kurları...
Dolar alış: 38,6350 TL
Dolar satış: 38,6505 TL
Euro alış: 43,8070 TL
Euro satış: 44,0311 TL
Sterlin alış: 51,6143 TL
Sterlin satış: 51,9704 TL