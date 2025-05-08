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 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar? İşte 8 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

Dolar kuru ve diğer döviz kurları hafta sonuna yaklaşılırken hareketli. Dolar/TL günü hatif düşüşle açtı, euro ve sterlin ise sınırlı yükseldi. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? İşte 8 Mayıs güncel döviz kurları...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 07:10
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 07:21

Haftanın 8 Mayıs sabahı itibarıyla döviz piyasaları hareketli bir güne merhaba dedi. Dolar/TL kuru, 39 lira sınırına doğru küçük adımlarla sürdürdüğü ilerlemeye kısa bir mola vererek günü düşüşle açtı. Euro ve sterlin de yukarı yönlü sınırlı yükseliş görünümünde. Peki bugün dolar kuru ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL? İşte 8 Mayıs döviz kurları...

Dolar bugün ne kadar? İşte 8 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (8 MAYIS 2025)

Dolar alış: 38,6350 TL

Dolar satış: 38,6505 TL

Dolar bugün ne kadar? İşte 8 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

8 MAYIS EURO KAÇ TL?

Euro alış: 43,8070 TL

Euro satış: 44,0311 TL

Dolar bugün ne kadar? İşte 8 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru
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8 MAYIS STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 51,6143 TL

Sterlin satış: 51,9704 TL

Dolar bugün ne kadar? İşte 8 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru
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8 MAYIS DÖVİZ KURLARI

Dolar bugün ne kadar? İşte 8 Mayıs döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

Sıkça Sorulan Sorular

EURO KURU NE KADAR?
8 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla euro serbest piyasada 38.65 TL seviyesinden alıcı buluyor.
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