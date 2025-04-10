Dolar bugün ne kadar oldu? 10 Nisan güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan yeni gümrük tarifeleri sonrası başlayan ticaret savaşı küresel ekonomiyi sarsmaya devam ediyor. Birçok sektörde kriz boyutunda dalgalanmalar yaşanırken yatırımcılar için de dikkatli adımlar atılması gereken zorlu bir süreç başladı. Tarifelerin, Türkiye'daki yatırım araçlarına şu ana dek net bir yansıması olmadı. Altın fiyatları düşüş kaydederken dolar başta olmak üzerine döviz kurları ise daha durağan bir görünümde. Trump'ın tarife kararını ilk açıkladığı anda yükselmeye başlayan dolar bir ara 40 TL'yi aşsa da kısa sürede gerileyerek , 38 TL bandına oturdu. Geçen haftayı bu seviyelerde tamamlayan dolar/TL, yeni haftada sınırlı ileri geri adımlar atıyor. Euro ve sterlin için de benzer bir gözlem var. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL

İşte 10 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (10 NİSAN 2025)

Dolar alış: 37,9785 TL

Dolar satış: 38,0003 TL

10 NİSAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 41,8103 TL

Euro satış: 41,9583 TL

10 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 48,9185 TL

Sterlin satış: 49,0212 TL

10 NİSAN DÖVİZ KURLARI