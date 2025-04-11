Dolar bugün ne kadar oldu? 11 Nisan güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyat

Dolar kuru, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin getirdiği dalgalanmanın ardından haftayı yatay seyirde geçirdi. 38 TL seviyesinde konumlanan dolar yeni güne ise sınırlı yükselişle başladı. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 11 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri ile başlattığı ticaret savaşları küresel ekonomiyi sarsmış, döviz birimleri de bu durumdan oldukça etkilenmişti. Doyar kuru 37 TL'den bir anda 40 lira seviyesine kadar yükselirken gerilim dana sonra düşmüş ve dolar/TL 38 lira seviyesinde konumlanmıştı. Yaşananların ardından dolar fiyatı bu seviyeyi hafta boyunca korudu. Dolar yeni güne de sınırlı yükseliş grafiğiyle başladı. Euro ve sterlin kurları da benzer bir görünümde. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL? İşte 11 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (11 NİSAN 2025)

Dolar alış: 38,0286 TL

Dolar satış: 38,0948 TL

11 NİSAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 42,9012 TL

Euro satış: 43,3498TL

11 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 49,5105 TL

Sterlin satış: 49,6263 TL

11 NİSAN DÖVİZ KURLARI