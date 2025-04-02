Dolar bugün ne kadar oldu? 2 Nisan güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru geçen hafta 40 lirayı aşarak kırdığı rekorun ardından ateşini kaybetti. 2 lira gerileyen dolar/TL başyram öncesi kapanışta 38 TL seviyesini gördü. Yeni haftada ise kur yatay yönlü seyirde! Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 2 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

Başta dolar kuru olmak üzere döviz fiyatları sert dalgalanmanın yaşandığı geçen haftanın ardından sakin seyre büründü. Yurt içi ve yurt dışında yaşanan politik gelişmelerin gölgesinde döviz kurları tarihi seviyeleri görmüş, dolar fiyatı da yaklaşık 4 lira artışla 40 liranın üzerine çıkmıştı. Euro/TL 44 TL, sterlin/TL ise 53 lira bandını görmüştü. Ancak bu şok dalgası kısa sürmüş dolar/TL hızlı 38 lira seviyesine gerilemişti. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL İşte 2 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (2 NİSAN 2025)

Dolar alış: 37,9306 TL

Dolar satış: 37,9744 TL

2 NİSAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 40,8718 TL

Euro satış: 41,1711 TL

2 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 49,0001 TL

Sterlin satış: 49,2032 TL

2 NİSAN DÖVİZ KURLARI