Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar oldu? 2 Nisan güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru geçen hafta 40 lirayı aşarak kırdığı rekorun ardından ateşini kaybetti. 2 lira gerileyen dolar/TL başyram öncesi kapanışta 38 TL seviyesini gördü. Yeni haftada ise kur yatay yönlü seyirde! Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 2 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 07:12
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 07:30

Başta dolar kuru olmak üzere döviz fiyatları sert dalgalanmanın yaşandığı geçen haftanın ardından sakin seyre büründü. Yurt içi ve yurt dışında yaşanan politik gelişmelerin gölgesinde döviz kurları tarihi seviyeleri görmüş, dolar fiyatı da yaklaşık 4 lira artışla 40 liranın üzerine çıkmıştı. Euro/TL 44 TL, sterlin/TL ise 53 lira bandını görmüştü. Ancak bu şok dalgası kısa sürmüş dolar/TL hızlı 38 lira seviyesine gerilemişti. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL İşte 2 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elinizdeki altın hayatınızı kurtarabilir! İslam Memiş açıkladı: Büyük kriz geliyor

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (2 NİSAN 2025)

Dolar alış: 37,9306 TL

Dolar satış: 37,9744 TL

2 NİSAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 40,8718 TL

Euro satış: 41,1711 TL

2 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 49,0001 TL

Sterlin satış: 49,2032 TL

2 NİSAN DÖVİZ KURLARI

Sıkça Sorulan Sorular

GRAM ALTIN NE KADAR?
2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla serbest piyasada gram altın 3.815 TL'den alıcı buluyor.
ETİKETLER
#dolar kuru
#dolar kuru
#döviz kurları
#euro fiyatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.