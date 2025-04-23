Dolar bugün ne kadar oldu? 23 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru hafta ortasında sınırlı yükselişini sürdürüyor. Euro ve sterlin ise birkaç gün süren çıkış trendinin ardından yönlerini aşağıya çevirdi. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 23 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...
ABD ile Çin başta olmak üzere küresel çapta baş gösteren ticaret savaşı para piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Finansal belirsizlik ortamı, yatırımcıların yön belirlemesini zorlaştırırken Türkiye’deki para piyasaları da mevcut durumun etkisi altında. Dolar kuru bir süredir yatay pozisyonunda sınırlı ilerlyişini sürdürüyor. Son birkaç gün üst üste birkaç puanlık artış gösteren euro fiyatı ve sterlin fiyatı ise bugün itibarıyla yönünü aşağıya çevirdi. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin fiyatı ne kadar? İşte 23 Nisan 2025 döviz kurları...
Dolar alış: 38,2828 TL
Dolar satış: 38,2905 TL
Euro alış: 43,5812 T
Euro satış: 43,6389 TL
Sterlin alış: 50,9368 TL
Sterlin satış: 50,9869TL