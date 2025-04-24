Dolar bugün ne kadar oldu? 24 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru sınırlı yükselişini sürdürürken, euro ve sterlin önceki günlerdeki artışın ardından yatay seyirde. İşte 24 Nisan güncel döviz kurları ve piyasa gelişmeleri...
Küresel piyasalarda özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri, döviz kurları üzerinde etkisini sürdürüyor. Artan belirsizlikler, yatırımcıları temkinli davranmaya zorlarken Türkiye’deki döviz piyasaları da bu gelişmelerden payını alıyor. Dolar kuru bir süredir yatay bir seyir izlese de, hafta ortasında hafif bir artışla yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Buna karşın, geçtiğimiz günlerde art arda değer kazanan euro ve sterlin, bugün itibarıyla düşüş yönünde bir ivme kazandı.
24 Nisan itibarıyla dolar, serbest piyasada 38,43 TL seviyesine yükselirken; euro 43,59 TL, sterlin ise 51 TL civarına geriledi. Para piyasalarında yaşanan bu dalgalanmanın arkasında, küresel ekonomik gelişmeler kadar Türkiye özelinde yaşanan ekonomik politikalar ve beklentiler de etkili oluyor.
Ticaret savaşlarının ve finansal belirsizliklerin gölgesinde şekillenen para piyasalarında, yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürüyor. Türkiye’deki döviz kurları da bu küresel rüzgarlara paralel olarak dalgalanmayı sürdürüyor.
Dolar alış: 38,2531 TL
Dolar satış: 38,3073 TL
Euro alış: 43,4251 TL
Euro satış: 43,6643 TL
Sterlin alış: 50,8540 TL
Sterlin satış: 50,0604TL