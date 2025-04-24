Dolar bugün ne kadar oldu? 24 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Küresel piyasalarda özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri, döviz kurları üzerinde etkisini sürdürüyor. Artan belirsizlikler, yatırımcıları temkinli davranmaya zorlarken Türkiye’deki döviz piyasaları da bu gelişmelerden payını alıyor. Dolar kuru bir süredir yatay bir seyir izlese de, hafta ortasında hafif bir artışla yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Buna karşın, geçtiğimiz günlerde art arda değer kazanan euro ve sterlin, bugün itibarıyla düşüş yönünde bir ivme kazandı.

DÖVİZDE GÜNCEL DURUM

24 Nisan itibarıyla dolar, serbest piyasada 38,43 TL seviyesine yükselirken; euro 43,59 TL, sterlin ise 51 TL civarına geriledi. Para piyasalarında yaşanan bu dalgalanmanın arkasında, küresel ekonomik gelişmeler kadar Türkiye özelinde yaşanan ekonomik politikalar ve beklentiler de etkili oluyor.

KÜRESEL RÜZGARLAR DÖVİZİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Ticaret savaşlarının ve finansal belirsizliklerin gölgesinde şekillenen para piyasalarında, yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürüyor. Türkiye’deki döviz kurları da bu küresel rüzgarlara paralel olarak dalgalanmayı sürdürüyor.

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (24 NİSAN 2025)

Dolar alış: 38,2531 TL

Dolar satış: 38,3073 TL

24 NİSAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 43,4251 TL

Euro satış: 43,6643 TL

24 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 50,8540 TL

Sterlin satış: 50,0604TL

24 NİSAN DÖVİZ KURLARI