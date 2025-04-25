Dolar bugün ne kadar oldu? 25 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru sınırlı yükselişini sürdürürken, euro ve sterlin kurları ise önceki günlerdeki artışın ardından yönünü aşağı çevirdi. Peki bugün para piyasalarında durum ne? Dolar bugün ne kadar oldu, euro sterlin kaç TL? İşte 25 Nisan güncel döviz kurları ve piyasa gelişmeleri...