Dolar bugün ne kadar oldu? 25 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru sınırlı yükselişini sürdürürken, euro ve sterlin kurları ise önceki günlerdeki artışın ardından yönünü aşağı çevirdi. Peki bugün para piyasalarında durum ne? Dolar bugün ne kadar oldu, euro sterlin kaç TL? İşte 25 Nisan güncel döviz kurları ve piyasa gelişmeleri...
Döviz kurları ABD'nin gümrük tarifeleriyle yeniden başlayan ticaret savaşlarının ve finansal belirsizliklerin gölgesinde şekillenirken, yatırımcılar doğgru pozisyon almaya çalışıyor. Türkiye’deki para piyasaları ad küresel rüzgarlara paralel dalgalanmayı sürdürüyor. 25 Nisan itibarıyla dolar, serbest piyasada 38 TL seviyesinin üzerinde yatay seyirde. Buna karşın, geçtiğimiz günlerde art arda değer kazanan euro ve sterlin ise dünkü toparlanmanın ardından bugün itibarıyla yeniden düşüş yönlü bir grafik çiziyor.
Dolar alış: 38,4160 TL
Dolar satış: 38,4271 TL
Euro alış: 43,6219 T
Euro satış: 43,6936 TL
Sterlin alış: 51,1218 TL
Sterlin satış: 51,1832 TL