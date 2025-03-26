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 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar oldu? 26 Mart güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru geçen hafta döviz kurlarında sert dalgalanmaların ardından 40 TL barajını aşmış ancak daha sonra 38 lira bandında yatay seyre dönmüştü. Yeni haftada dalgalanmanın yerini sakin seyir almış durumda. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL? İşte 26 Mart güncel döviz kurları...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 06:45
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 06:50

Dolar kuru geçtiğimiz hafta 40 TL seviyesini aşarak tarihi bir rekora imza attı. Ancak bu zirvenin ardından hızla gerileyen dolar/TL, cuma günü kapanışını 38 TL seviyesinde gerçekleştirdi. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan döviz piyasasında, yatırımcılar "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?", "Sterlin fiyatı ne oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Mart 2025 döviz kurları ve piyasalardaki son durum!

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (26 MART 2025)

Dolar alış: 37,9963 TL

Dolar satış: 38,0355 TL

26 MART EURO KAÇ TL?

Euro alış: 40,9743 TL

Euro satış: 41,1420 TL

26 MART STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 49,1306 TL

Sterlin satış: 49,3363 TL

26 MART DÖVİZ KURLARI

Sıkça Sorulan Sorular

26 MART GRAM ALTIN NE KADAR?
26 Mart 2025 sabah saatleri itibarıyla serbest piyasada gram altın 3.688 TL'den, çeyrek altın ise 6.103 TL seviyesinden işlem görüyor.
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