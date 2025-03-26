Dolar bugün ne kadar oldu? 26 Mart güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru geçen hafta döviz kurlarında sert dalgalanmaların ardından 40 TL barajını aşmış ancak daha sonra 38 lira bandında yatay seyre dönmüştü. Yeni haftada dalgalanmanın yerini sakin seyir almış durumda. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL? İşte 26 Mart güncel döviz kurları...
Dolar kuru geçtiğimiz hafta 40 TL seviyesini aşarak tarihi bir rekora imza attı. Ancak bu zirvenin ardından hızla gerileyen dolar/TL, cuma günü kapanışını 38 TL seviyesinde gerçekleştirdi. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan döviz piyasasında, yatırımcılar "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?", "Sterlin fiyatı ne oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Mart 2025 döviz kurları ve piyasalardaki son durum!
Dolar alış: 37,9963 TL
Dolar satış: 38,0355 TL
Euro alış: 40,9743 TL
Euro satış: 41,1420 TL
Sterlin alış: 49,1306 TL
Sterlin satış: 49,3363 TL