Dolar bugün ne kadar oldu? 26 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru küçük adımlarla 39 lira bandına doğru yükselişini sürdürürken, euro ve sterlin kurları dünkü gerilemenin ardından yönünü tekmrar yukarı çevirdi. Peki bugün para piyasalarında durum ne? Dolar bugün ne kadar oldu, euro sterlin kaç TL? İşte 26 Nisan güncel döviz kurları ve piyasa gelişmeleri...

Döviz kurları ABD'nin gümrük tarifeleriyle yeniden başlayan ticaret savaşlarının ve finansal belirsizliklerin gölgesinde şekillenirken, yatırımcılar doğgru pozisyon almaya çalışıyor. Türkiye’deki para piyasaları ad küresel rüzgarlara paralel dalgalanmayı sürdürüyor. 26 Nisan itibarıyla dolar, serbest piyasada 39 TL seviyesine doğru sınırlı yükselişini sürdürüyor. Buna karşın, euro ve sterlin ise dünkü düşüşün ardından bugün yeniden yüzlerini yukarı çevirdi. Peki bugün para piyasalarında durum ne? Dolar bugün ne kadar oldu, euro sterlin kaç TL? İşte 26 Nisan güncel döviz kurları ve piyasa gelişmeleri...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (26 NİSAN 2025)

Dolar alış: 38,4006 TL

Dolar satış: 38,4294 TL

26 NİSAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 43,6853 TL

Euro satış: 43,8350 TL

26 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 51,1702 TL

Sterlin satış: 51,3197 TL

26 NİSAN DÖVİZ KURLARI