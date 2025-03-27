Dolar bugün ne kadar oldu? 27 Mart güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

İstanbul
Dolar kuru geçen hafta yaşanan sert dalgalanmanın ardından 38 lira seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL? İşte 27 Mart güncel döviz kurları...
Dolar kuru 40 TL seviyesini aşarak tarihi rekor kırdığı ancak olağanüstü seyrin ardından hığzla gerilediği haftanın ardından yeni haftada sakin ve yatay bir seyirde ilerliyor. Peki "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?", "Sterlin fiyatı ne oldu?" . İşte 27 Mart 2025 döviz kurları ve piyasalardaki son durum!
Dolar alış: 37,98 TL
Dolar satış: 38,00 TL
Euro alış: 41,03 TL
Euro satış: 41,41 TL
Sterlin alış: 49,14 TL
Sterlin satış: 49,62 TL