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 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar oldu? 27 Mart güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru geçen hafta yaşanan sert dalgalanmanın ardından 38 lira seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL? İşte 27 Mart güncel döviz kurları...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 07:10
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 07:17

Dolar kuru 40 TL seviyesini aşarak tarihi rekor kırdığı ancak olağanüstü seyrin ardından hığzla gerilediği haftanın ardından yeni haftada sakin ve yatay bir seyirde ilerliyor. Peki "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?", "Sterlin fiyatı ne oldu?" . İşte 27 Mart 2025 döviz kurları ve piyasalardaki son durum!

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (27 MART 2025)

Dolar alış: 37,98 TL

Dolar satış: 38,00 TL

27 MART EURO KAÇ TL?

Euro alış: 41,03 TL

Euro satış: 41,41 TL

27 MART STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 49,14 TL

Sterlin satış: 49,62 TL

27 MART DÖVİZ KURLARI

Sıkça Sorulan Sorular

GRAM ALTIN NE KADAR?
27 Mart 2025 itibarıyla gram altın serbest piyasada 3.706 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 6.138 TL.
ETİKETLER
#dolar kuru
#dolar kuru
#Ekonomi
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