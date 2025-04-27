Dolar bugün ne kadar oldu? 27 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru 39 TL sınırına doğru adım adım yükselişini sürdürürken, euro ve sterlin cephesinde dünkü düşüşün ardından yeniden toparlanma gözleniyor. Peki, bugün piyasalarda son durum ne? Dolar, euro ve sterlin kaç TL'den işlem görüyor? İşte 27 Nisan döviz kurları ve piyasalardaki son gelişmeler...

Küresel ekonomide ABD'nin artırdığı gümrük vergileri ve devam eden belirsizlikler döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Türkiye’de ise para piyasaları bu küresel dalgalanmalara paralel bir seyir izliyor. 27 Nisan itibarıyla dolar kuru serbest piyasada 39 TL bandına yaklaşarak sınırlı yükselişini sürdürüyor. Öte yandan, euro ve sterlin dün yaşanan kayıpların ardından bugün yeniden yükselişe geçti. Peki döviz piyasalarında güncel tablo nasıl? Dolar bugün kaç TL oldu, euro ve sterlin ne kadar? İşte 27 Nisan güncel döviz kurları ve piyasaya dair detaylar...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (27 NİSAN 2025)

Dolar alış: 38,4006 TL

Dolar satış: 38,4294 TL

27 NİSAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 43,6853 T

Euro satış: 43,8350 TL

27 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 51,1702 TL

Sterlin satış: 51,3197 TL

27 NİSAN DÖVİZ KURLARI