Dolar bugün ne kadar oldu? 28 Mart güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru geçen hafta yaşanan sert dalgalanmanın ardından sakin bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyor. Sınırlı yükseliş trendine giren dolar, dün günü 38 lira seviyesinde kapattı. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL? İşte 28 Mart güncel döviz kurları...

Dolar kuru geçtiğimiz hafta yaşanan iç ve dış siyasi çalkantıların ardından 40 TL seviyesini aşarak tarihi bir rekor kırmıştı. Ancak bu durum kalıcı olmamış olağanüstü seyrin ardından dolar/tl hızla geri çekilerek yatay bir seyre bürünmüştü. Hatfa boyu 38 lira seviyesinde yukarı yönlü sınırlı bir hareket izleyen dolar dün kapanışta en son 38.0207'den işlem gördü. Peki Dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL?, Sterlin fiyatı ne oldu? İşte 28 Mart 2025 döviz kurları ve piyasalardaki son durum!

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (28 MART 2025)

Dolar alış: 30,0090 TL

Dolar satış: 38,9962 TL

28 MART EURO KAÇ TL?

Euro alış: 40,9962 TL

Euro satış: 41,0859 TL

28 MART STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 49,2038 TL

Sterlin satış: 49,2530 TL

28 MART DÖVİZ KURLARI