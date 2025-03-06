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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar oldu? 6 Mart 2025 Perşembe döviz kurları

Dolar kuru üst üste kırdığı rekorların ardından yatay seyre dönse de yatırımcıların dikkatli takibinde. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatı ve 6 Mart Perşembe güncel döviz kurları...

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 07:09
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 07:11

Dolar başta olmak üzere döviz kurları geçen hafta Fed'in politika faizini haziran ayında 25 baz puan indireceği tahminin etkisinde dalgalanmıştı. Eş zamanlı olarak birçok para birimi gerilerken dolar/TL sınırlı ve istikrarlı çıkış ivmesi yakalamış ve rekorlar kırdığı haftayı 36.50'den tamamlamıştı. İçinde bulunduğumuz haftada ise dolar fiyatı bir biktar geriledikten sonra yatay bantta seyrediyor. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte yatırımcının merak ettiği cevaplar, 6 Mart Perşembe döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (6 MART Perşembe)

Dolar kuru alış 36,4211 TL ve satış 36,4566 TL seviyesinde.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 38,3499 TL ve satış 39,4753 TL seviyesinde.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 46,0275 TL, satış 47,1377 TL bandında sınırlı yükselişte.

6 MART GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

ETİKETLER
#dolar kuru
#döviz kurları
#euro kuru
#para piyasaları
#sterlin kuru
#Ekonomi
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